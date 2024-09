Nova remuntada per guanyar

Publicat per Dani Tejedor Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Atlètic Lleida va vèncer i va convèncer en la visita el filial del Girona, després de remuntar a la segona meitat el gol encaixat a la primera. El seu millor físic va ser clau per als visitants, que per mitjà de Garròs, en un penal comès sobre ell mateix, i de Sidibé, després d’una gran passada d’Alcalà, van segellar la segona remuntada consecutiva, la qual cosa els porta a la part alta de classificació. El Girona B va dominar clarament la primera meitat, i ja als 10 primers minuts va disposar de dos clares oportunitats a l’àrea petita de la porteria defensada per Pau Torres. Als lleidatans els va costar trobar sortides i els gironins recuperaven constantment en camp rival. En un d’aquests robatoris, el Girona B va combinar a la frontal d’àrea perquè arribés la pilota a Gracia. Marc Vales, que s’estrenava amb la samarreta blau marí, va arribar al tall, però el seu rebuig va tornar a caure al mateix Gracia, que al punt de penal va afusellar Pau Torres, que poc hi va poder fer. Es va avançar el Girona B i el pitjor de tot era que semblava que el partit seguia pels mateixos camins. En els últims 10 minuts de la primera meitat, el conjunt de Gabri va reaccionar, va començar a trobar vies de sortida i va iniciar la pressió més amunt. L’ocasió més clara per als visitants va ser a les botes de Sidibé després d’una recuperació al camp del Girona B. L’acció la va enviar a córner el porter Puig per arribar al descans amb l’avantatge blanc-i-vermell (1-0).

A la represa es va veure l’Atlètic Lleida molt més fresc, amb la pressió constant a dalt i trobant línies de passada per contactar amb Garròs. Al minut 6 de la segona part, Garròs va pressionar Aznar, que va cedir fluix al seu porter, donant temps al davanter del conjunt lleidatà a anticipar-se i obligar l’àrbitre a assenyalar penal al rebre la falta de Puig. El pitxitxi de l’equip blau no va fallar i va anotar el seu tercer gol en dos partits (1-1). L’Atlètic Lleida estava assentat al camp i era el filial qui no aconseguia trenar jugades. En un servei de banda local a prop de la seua àrea, Alcalà va recuperar la pilota, va veure l’entrada de Sidibé a l’àrea i li va fer una passada precisa perquè el davanter disparés amb la cama esquerra al pal llarg, lluny de l’abast del porter. Era el minut 23 de la segona meitat i els blaus estaven davant en el marcador. D’allà al final, molt ofici del conjunt del barri de Cappont, davant d’un filial que ho va intentar, però no va gaudir de cap oportunitat clara per empatar. Val a destacar el debut de Marc Vales, internacional andorrà, i l’estrena de l’ex del Lleida Esportiu Toni Vicente. Amb aquesta victòria, l’Atlètic Lleida suma 6 punts de 6 possibles i se situa colíder amb tres equips més.

Gabri: “La nostra realitat és salvar la categoria com més aviat millor”

Gabriel Garcia, entrenador de l’Atlètic Lleida, va dir que “som conscients de la nostra realitat. Acabem de pujar a Tercera RFEF i el primer és salvar la categoria com més aviat millor”. A més va manifestar que “hem de continuar creixent com a equip i anar-nos conjuntant per la quantitat d’incorporacions que tenim”. Sobre el partit, Gabri va assegurar que “el gol d’ells ens ha fet reaccionar a la primera part. A la segona han especulat amb el marcador i ens han permès jugar més en camp contrari, on més perill tenim”.