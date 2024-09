El retorn d'un clàssic

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El CF l’Albi ha tornat aquest any a la Segona Catalana, on va ser molts anys un habitual de la categoria. En la història més recent, el club de les Garrigues va estar onze temporades, des de la 2011-12 fins a la 2021-22, en la que aleshores era la màxima categoria del futbol territorial lleidatà, però va descendir i les dos últimes campanyes, 2022-23 i 2023-24, va competir a Tercera Catalana.

L’entrenador de l’equip és Albert Pérez, que assegura que per confeccionar la plantilla “vam tenir molt clar que seguiríem amb la mateixa filosofia que en la temporada anterior. Comptar amb els jugadors del poble i els que hi havia la temporada passada i després s’han incorporat futbolistes de la zona per acabar de fer una plantilla competitiva”. D’aquesta manera, l’objectiu de l’equip és la permanència. “Plantegem una temporada en què som conscients que serà molt exigent però amb il·lusió i molt esforç, treball i humilitat de tot el grup, estem convençuts que farem una bona temporada, sobretot al nostre camp”, explica Albert Pérez. Segons assenyala el tècnic, “som un equip molt fort al nostre camp i amb la nostra gent. I fora de casa, malgrat haver de fer modificacions segons el camp i el rival, confiem a sumar punts”.