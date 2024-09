Espanya goleja i Victòria Porta marca

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció espanyola femenina d’hoquei patins va dissipar ahir alguns dubtes de la seua estrena amb una exhibició davant Gran Bretanya (0-14) en la segona jornada del Mundial que es disputa a Novara. Després de l’inesperat empat de dilluns davant Xile (1-1), el combinat dirigit per Sergi Macià va reaccionar de la millor manera possible, amb un tiberi ofensiu gràcies als cinc gols d’Aina Florenza, els quatre de María Sanjurjo, el doblet de Sara Roces i les dianes de Marta Piquero, Mariona Colomer i la lleidatana del Vila-sana Victòria Porta, que s’estrenava. La selecció masculina no va voler ser menys i també va passar per sobre del seu rival, en el seu cas Xile (0-12), fent oblidar l’empat de la seua estrena davant de França (1-1). Van destacar Martí Casas, amb quatre dianes, i Carballeira, Bargalló i Marc Grau, els tres amb dos gols.