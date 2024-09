L'AEM, fora i contra un Primera

L’AEM va tornar a patir ahir un sorteig atziac a la Copa, ja que s’haurà d’enfrontar en segona ronda a l’Espanyol, un dels dos únics equips de Lliga F que hi ha al bombo ja que és un acabat d’ascendir, i a més s’hi haurà d’enfrontar fora a partit únic, en el que suposarà la reedició de l’eliminatòria de play-off per pujar a la màxima categoria de la passada campanya, en la qual l’Espanyol va eliminar les lleidatanes.

La seu del partit va ser l’únic que va determinar el sorteig celebrat ahir a Las Rozas, perquè la Federació va mantenir el sistema d’aparellament per proximitat geogràfica que va utilitzar en la primera ronda. Però a diferència de llavors ni tan sols va sortejar els encreuaments, sinó que els va determinar directament abans i en el sorteig només es van conèixer les seus dels duels entre equips que la temporada passada jugaven en la mateixa categoria. Això ha estat un fet clau perquè l’AEM no disputi l’eliminatòria al Recasens, ja que la Federació pren en consideració les categories de la passada campanya i no de la present. Així, Espanyol i AEM, malgrat que les blanc-i-blaves ascendissin a Lliga F, figuren com a equips de Primera RFEF. Per això, encara que el reglament de la competició obliga que els duels entre equips de diferent categoria es juguin al camp del petit, la seu es va sortejar igualment i el partit tindrà l’Espanyol com a local.“Aquesta Copa és gairebé una comèdia. És molt injust que comptin com a equips de Primera RFEF conjunts de Lliga F, que s’han reforçat per jugar en la màxima categoria i són equips d’elit, però juguen com de Segona”, va declarar, molest, el tècnic de l’AEM, Rubén López, que es va resignar a dir que “el sorteig va en la línia del que ens passa sempre. No tenim sort, perquè en tres anys que porto aquí no hem jugat mai la Copa a casa”.De fet, en la primera ronda el conjunt lleidatà va protagonitzar l’únic duel entre equips de Primera RFEF, davant del Balears, i tampoc va tenir opció de jugar-lo a casa perquè l’equip mallorquí puja de Segona RFEF i tenia assegurat l’avantatge de camp.Malgrat això, l’AEM va passar als penals i ara es mesurarà per primera vegada en partit oficial a un Primera. “Hi anirem amb moltes ganes de passar, però serà complicat”, va afegir Rubén López. AEM i Espanyol ja es van creuar en la segona ronda de Copa de la temporada 2021-22, quan tots dos estaven a Segona. Llavors l’equip blanc-i-blau es va classificar en la pròrroga al Recasens (1-2). Qui passi s’enfrontarà a casa a un dels vuit últims de la passada campanya a la Lliga F, que debuten en la tercera ronda.

Dos Segona RFEF rebran un Primera

Dos dels vuit encreuaments del sorteig (Tenerife-Getafe i Guiniguada-Femarguín) enfrontaran dos equips que l’any passat jugaven a Segona RFEF, encara que el Getafe va pujar a la categoria de plata. Així, dos equips de la tercera categoria l’any passat en rebran un de Lliga F a la tercera ronda.