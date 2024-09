L'Atlètic Lleida Genuine arranca el tercer projecte amb més de 30 jugadors

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Atlètic Lleida Genuine, un projecte impulsat pel club i Mi Fundación Àlex de la Clínica Mi NovAliança, va donar ahir al camp Ramon Farrús el tret de sortida a la seua tercera temporada amb més de 30 jugadors inscrits, la qual cosa en confirma la consolidació com un referent en el futbol per a persones amb discapacitat intel·lectual. L’acte d’inici de temporada va tenir un caràcter especial. Els 30 jugadors, 28 homes i 2 dones, acompanyats pels entrenadors, Pepe Canalís i Borja Carrera, van rebre els carnets de soci de l’Atlètic Lleida de mans dels capitans del primer equip, Pau Torres i Toni Vicente, així com del president del club, Josep Maria Oromí, i del directiu de l’àrea social, Agustí Soler i el director esportiu, Xavier Bartolo. Tot seguit, l’equip va fer el seu primer entrenament, començant així una preparació que inclourà dos sessions setmanals dimarts i dijous.

Aquesta tercera temporada representa un nou repte per a l’Atlètic Lleida Genuine, que continuarà treballant per donar forma i consistència a un projecte inclusiu que integra jugadors amb diferents graus de discapacitat intel·lectual de diverses entitats de Lleida. Entre les activitats més destacades del calendari d’aquest any cal destacar la participació en diversos partits amistosos i tornejos. Un dels punts forts del projecte és el conveni amb el FC Andorra Genuine, mitjançant el qual l’Atlètic Lleida Genuine actua com a filial de l’equip andorrà i quatre dels seus jugadors podran jugar partits de LaLiga Genuine. A més, es farà la jornada solidària Suem la cansalada, que tindrà lloc l’1 de novembre, i el club organitzarà el seu propi torneig, en una data i uns rivals encara pendents de confirmar.