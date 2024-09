El lleidatà Arnau Farré, subcampió del món

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

Arnau Farré es va proclamar subcampió del món de Trial 2, la segona categoria internacional, el millor resultat de la seua carrera esportiva després del tercer lloc que va aconseguir el 2023. Després de la greu lesió de genoll que va patir el 2018 mentre disputava una prova del Mundial Indoor al Palau Sant Jordi de Barcelona, el pilot de Vilanova de Segrià, de 26 anys, ha firmat la millor temporada a nivell de resultats.

De les dotze proves disputades, Farré n’ha guanyat tres, a Andorra, Itàlia i Bèlgica, ha pujat dos vegades més el podi, precisament en l’última cita disputada aquest cap de setmana a Ripoll, on va aconseguir un segon i un tercer lloc, a més de quatre quartes posicions. Finalment ha acabat segon amb 175 punts, a només deu del campió, el britànic Jack Peace, i amb 13 punts de renda sobre el també anglès Billy Green, que defensava títol.“Estic molt content de com ha anat la temporada en el Mundial. Vaig començar al Japó i no em va anar gaire bé, però la resta de carreres m’han anat prou bé, guanyant-ne tres, pujant dos vegades més al podi i en altres he estat sempre molt a prop del calaix, així que estic molt satisfet perquè he estat força regular. Crec que ha estat una de les meues millors temporades”, reconeix el pilot de Sherco, marca amb què té contracte en vigor per disputar l’any que ve el Mundial, en el qual espera apujar el nivell. “L’objectiu serà guanyar el Mundial”, assegura el lleidatà, que el 2017 va ser campió d’Europa.