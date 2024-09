Mor l’italià Salvatore 'Totò' Schillaci, màxim golejador del Mundial d’Itàlia '90

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

L’exjugador internacional italià Salvatore Schillaci, conegut popularment com a 'Totò' Schillaci, ha mort als 59 anys després d’una malaltia que li tenia ingressat els últims dies, i deixa al futbol italià sense el màxim golejador del Mundial de 1990 en el qual, sent amfitrions, van ser tercers gràcies a l’encert d’un davanter inusual.

"Va ser l’heroi d’Itàlia '90, el símbol d’aquelles 'Nits Màgiques’ que van quedar al cor i en la memòria de milions de fans azzurri. El món del futbol està de dol per Salvatore 'Totò' Schillaci, que ha mort prematurament avui a l’edat de 59 anys," va confirmar la federació italiana de futbol en un comunicat.

Schillaci, nascut a Palerm, va arribar al cim de la seua carrera futbolístic de sobte, en el Mundial d’Itàlia 1990, convertint-se en el màxim golejador amb 6 gols i portant Itàlia a la semifinal, que va perdre als penals davant de l’Argentina, i a aconseguir el tercer lloc.

"En la seua memòria es guardarà un minut de silenci abans dels partits de tots els campionats programats des d’avui fins el cap de setmana", va assegurar la FIGC, el president de la qual, Gabriele Gravina, recorda les "celebracions incontenibles" en les quals el seu rostre era símbol d’alegria compartida, i va afegir que "continuaran sent per sempre patrimoni comú del futbol italià". "Totò va ser un gran futbolista, un símbol tenaç de voluntat i de redempció", va afirmar Gravina.

Schillaci va començar la seua carrera en el Messina, amb 219 partits i 61 gols en set temporades i contribuint al doble ascens del club sicilià de la Sèrie C2 a la Sèrie B. El 1989 va fitxar per la Juventus i com a 'bianconero' va marcar 15 gols en la seua primera temporada, per guanyar la Copa d’Itàlia i la Copa de la UEFA.

Això li va valer la convocatòria per al Mundial d’Itàlia '90, al que arribava no obstant com a suplent i possible revulsiu. "I a Itàlia '90 va ser l’heroi que ningú no esperava, sortint des de la banqueta i agafant el relleu en la segona part del partit de debut davant d’Àustria, quan a deu minuts del final a l’Estadi Olímpic de Roma va rematar de cap un centre de Gianluca," va rememorar la federació.

Amb 6 gols va ser el màxim golejador del torneig i va ser premiat com el millor jugador del Mundial, per quedar segon en la classificació de la Pilota d’Or per darrere de l’alemany Lothar Matthaus. Però, i d’allà la seua inusual carrera, es 'va estancar' en aquest Mundial i amb Itàlia va tancar la seua carrera amb només 16 partits jugats i 7 gols. Tan sols va marcar una vegada més després d’aquell apoteòsic Mundial.

Després de deixar la Juventus, va jugar dos temporades en l’Inter de Milà (30 partits i 11 gols) i després va acabar la seua carrera|cursa al Japó, en el Jubilo Iwata, convertint-se en el primer futbolista italià en disputar el campionat japonès.