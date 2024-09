Talent local per viure tranquil

El FC la Seu d’Urgell afronta la nova temporada amb la intenció d’aconseguir la permanència sense conflictes per “seguir gaudint del futbol en aquesta categoria amb un equip format amb gent que som d’aquí i que fem que el camp s’ompli”, segons va declarar a SEGRE el president de l’entitat, Gregori Salmerón.

El dirigent va reconèixer que “sent a la Seu és pràcticament impossible fitxar ningú”, per la qual cosa l’equip és gairebé el mateix que l’any passat es va classificar en l’onzena posició. El canvi més important és a la banqueta, amb la marxa de Jordi Santacruz, que continuarà vinculat al club a la junta directiva. El seu relleu serà Ivan Vigo, un nom molt conegut al club perquè s’ha retirat com a futbolista aquest mateix estiu a la plantilla del conjunt urgellenc i ara assumirà el rol d’entrenador, juntament amb dos excompanys més que es van retirar al final de la campanya passada i que l’acompanyaran a l’staff.“Sabem que la categoria tornarà a ser molt competida, així que nosaltres el que volem és mantenir-la tan aviat com sigui possible, sense haver de mirar gaire cap avall en el tram final de la temporada”, va insistir el president, content amb la plantilla conformada.