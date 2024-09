Una Copa de rècord

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

El Parc Olímpic del Segre de la Seu serà des d’avui i fins diumenge el centre mundial del piragüisme d’eslàlom amb la disputa de la final de la Copa del Món, quan es coneixeran els campions absoluts del campionat. És la vint-i-quatrena ocasió que el certamen recala a la instal·lació de l’Alt Urgell en els més de 30 anys d’història i ho farà amb rècord de participants, ja que s’han inscrit 450 palistes de 42 països, en la que serà l’última gran cita de la temporada internacional i quan s’espera que passin pel canal entre 4.000 i 5.000 espectadors durant els quatre dies de competició.

França i la Gran Bretanya són els països amb més participants, 15 cada un, seguit d’Espanya, que n’aporta 11, entre els quals quatre lleidatans. Miquel Travé, que va ser diploma olímpic en els passats Jocs de París, serà la gran carta estatal en canoa, encara que l’urgellenc també prendrà part tant en K1 com en Caiac Cros, la disciplina que va ser olímpica per primera vegada en la cita parisenca. Tampoc no faltaran a la cita la també olímpica Núria Vilarrubla, que va ser a Tòquio i que competirà en C1; Laia Sorribes, que ho farà en K1; i Marc Vicente, en C1, si bé aquests dos últims també disputaran el Caiac Cros, que posarà el punt final al certamen diumenge.A la Copa del Món de La Seu, que ahir va aixecar el teló amb la cerimònia d’inauguració, també estaran presents la gran majoria dels medallistes de París 2024, destacant sobretot l’australiana Jessica Fox, que va firmar un doblet al guanyar K1 i C1, i que rivalitzarà amb les dos palistes que la van acompanyar al podi de Vaires-Sur-Marne, la polonesa Klaudia Zwolinska, plata, i la britànica Kimberly Woods, bronze, a més de la nord-americana Evy Leibfarth, bronze en C1. En la categoria masculina hi seran presents l’italià Giovanni de Gennaro i el francès Titouan Castryck, or i plata, respectivament, en caiac, i els tres que van pujar el podi de canoa, l’eslovac Matej Benus (or), l’alemany Adam Burgess (plata) i el gal Nicolas Gestin (bronze). De la modalitat de Caiac Cros no faltaran a la cita el britànic Joseph Clarke, l’alemany Noah Hegge i el neozelandès Finn Butcher, or, plata i bronze a París, respectivament, així com l’australiana Noemie Fox, que es va emportar l’or, i la francesa Angele Hug, que va ser subcampiona.Una de les grans absències serà la del basc Pau Etxaniz. L’expalista del Cadí Conoe Kayak i que durant gairebé 19 anys va residir a la Seu d’Urgell abans de penjar-se aquest estiu el bronze als Jocs Olímpics, no podrà competir a causa d’una lesió. La que sí que hi serà és Maialen Chourraut, triple medallista olímpica i també resident a la Seu d’Urgell durant molts anys.

Impacte econòmic d’un milió d’euros

L’alcalde Joan Barrera va destacar la importància que suposa organitzar una prova com la Copa del Món, que a més aquest any és la final del certamen, ja no només a nivell esportiu sinó també econòmic, i va xifrar en un milió d’euros l’impacte que genera a la zona. “És un esdeveniment important per a la ciutat i per a la comarca, ja que arriba a generar un milió d’euros de retorn”, va assenyalar ahir en l’acte de presentació de la prova a la Diputació.

Serà seu de la Copa del Món fins al 2026

La Seu d’Urgell té assegurat ser seu de la Copa del Món d’eslàlom i caiac cros fins al 2026, després que la Federació Internacional (ICF) li hagi concedit proves per al 2025 i 2026, sense oblidar que el 2027 allotjarà per quarta vegada en la seua història el Campionat del Món conjuntament amb Sort, que serà la seu de les disciplines d’estil lliure i descens. Des que es va estrenar amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona’92, al Parc del Segre s’han disputat tres Mundials (1999, 2009 i 2019), un Europeu (2011) i 23 Copes del Món.

Esperen més de 4.000 espectadors

La Copa del Mundo de la Seu serà oberta al públic, per la qual cosa s’espera omplir el Parc Olímpic del Segre, com en anteriors edicions. Fonts de l’organització estimen una assistència d’entre 4.000 i 5.000 espectadors durant els quatre dies que durarà l’esdeveniment. Ahir a la tarda es va fer la presentació oficial amb la desfilada dels països participants pel centre de la Seu, que va acabar amb un espectacle de diables i gegants.