Espanya, amb Victòria Porta, acaba primera de grup

L’equip femení d’Espanya va superar Itàlia per plantar-se a quarts com a primera de grup. - RFEP

La selecció espanyola femenina d’hoquei patins, integrada entre altres per la lleidatana Victòria Porta i el tècnic de l’Alpicat Jordi Expósito, es va classificar ahir per als quarts de final com a primera de grup després de derrotar l’amfitriona Itàlia (3-0) en la tercera i última jornada de la fase de grups del Mundial que es disputa a Novara (Itàlia). El combinat dirigit per Sergi Macià es va avançar al marcador a cinc minuts del descans per mediació de Sara Roces (1-0, min.20) i va consolidar la victòria en la segona meitat gràcies als gols de la capitana Anna Casarramona (2-0, min.38) i de la mateixa Roces (3-0, min.43).

Aquest resultat, sumat a l’empat de la primera jornada davant de Xile (1-1) i a la golejada de dimarts contra Gran Bretanya (0-14), va permetre a Espanya acabar en la primera posició del Grup B amb set punts, un més que Itàlia. La selecció, vigent campiona europea i subcampiona mundial, s’enfrontarà avui als quarts de final a França (21.00 hores).Per la seua part, l’equip masculí d’Espanya també va superar ahir el combinat italià, en el seu cas per un ajustat 4-3, per acabar primer de grup. Avui jugarà davant de Suïssa en quarts de final.