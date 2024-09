“El que importa és el grup i no les individualitats”

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida encara la recta final de la pretemporada i avui (20.00) afrontarà el penúltim test al pavelló de Torrefarrera davant el Manresa, amb el qual va perdre 85-93 la setmana passada a les semifinals de la Lliga Catalana. Gerard Encuentra reconeix que l’equip encara està en construcció, però “veig que anem millorant en coses i que cada dia competim millor, ens anem entenent més entre nosaltres i anem construint el que volem ser. El fet de tenir tants jugadors nous fa que vagis una mica més retardat en la planificació que tenies pensada, però hem de remar tots junts per construir un bloc sòlid i això no requereix cap altra cosa que temps”, va destacar.

Encuentra resta importància als resultats durant la pretemporada perquè “ningú no els recorda”, diu, però reconeix que “quan jugues contra un rival de la teua Lliga el que vols és guanyar i ser competitius, i nosaltres com a entrenadors volem que l’equip tingui aquest caràcter competitiu. Està clar que no arribem en les millors condicions perquè avui [ahir] hem fet un entrenament llarg i intens que si juguéssim a la Lliga no ho haguéssim fet. No mirem ara el rival, sinó nosaltres mateixos, només enfocats a millorar i anar creixent dia a dia”. El tècnic va destacar especialment que l’equip “vulgui créixer i hi cregui. Treballa bé i estem creant un bon clima perquè quedi clar que el més important és el grup i no les individualitats”.També va incidir que “intentarem mantenir la filosofia i l’estil d’aquests anys, que és una defensa agressiva que ens permeti recuperar pilotes i jugar a un ritme alt de joc. Aquesta és la nostra prioritat i els jugadors s’estan acoblant bé i s’hi troben còmodes”.

En referència a la possibilitat de fitxar un 4 provisional per tenir-lo a Saragossa el tècnic va comentar: “Si hi ha una cosa que ens pot ajudar i ens encaixa, ho portarem, però si no, no passa res. Totes les temporades hem començat amb onze jugadors i crec que l’èxit de l’equip és que, tret del partit contra el Gran Canària, sempre ha competit i crec que arribarem a l’inici de Lliga per competir”.