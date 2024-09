Una expulsió letal

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou Barça de Hansi Flick va debutar a la Lliga de Campions amb una derrota a l’Estadi Luis II de Mònaco (2-1), en un partit condicionat per l’expulsió del blaugrana Eric García als deu minuts de joc. El conjunt blaugrana va tenir el matx costa amunt des d’aleshores i, encara que va aconseguir empatar, va acabar sucumbint en un contraatac dels monegascs.

El duel es presentava a priori força atractiu, amb dos equips que pressionen a dalt i que practiquen un futbol ofensiu. Però el guió de xoc va saltar pels aires ja en el pròleg. Un error en la sortida de la pilota de Ter Stegen va obligar Eric García a fer caure Minamino, quan aquest es disposava a encarar el porter alemany. El Barça es va quedar amb un menys en l’arrancada i, cinc minuts després, encaixava l’1-0. Abans i després del gol, Embolo també la va tenir davant de Ter Stegen. El Futbol Club Barcelona, en lloc de replegar-se, continuava pressionant com si no estigués en inferioritat numèrica i deixava un món a la seua esquena per a gaudi de la davantera rival.Però quan començaven a aparèixer els vells fantasmes de les últimes nits negres de Champions, va aparèixer també Lamine Yamal per exorcitzar-los. En una jugada aïllada, Yamal guanyava la partida, primer a Vanderson i després a Salisu, i batia Kohn amb un cop amb l’esquerra ras des del balcó de l’àrea, abans de la mitja hora, per estrenar-se en gran a la Lliga de Campions.Balde hauria pogut avançar el Barcelona en la jugada següent, però va rematar molt forçat dins de l’àrea un rebuig de la defensa monaguesca amb Kohn pràcticament batut.L’equip de Flick, que havia estat a la lona, continuava viu i, després de l’empat va decidir que era el moment d’apostar pel replegament defensiu, asserenar el joc i resistir almenys fins a arribar al descans. Ho va aconseguir, malgrat els esforços que feia el Mònaco, que va continuar assetjant la porteria de Ter Stegen.A la represa, l’equip del Principat monegasc continuava bolcat, però deixava molts espais al darrere i el Barcelona va començar a arribar amb perill, especialment amb un bulliciós Raphinha.El quadre català començava a sentir que podia guanyar el partit i va tornar a arriscar massa enrere, i el Mònaco el va caçar amb la defensa molt avançada per fer el 2-1 en una carrera de 50 metres d’Ilenikhena, que afusellava Ter Stegen al minut 72.Flick se la jugava asseient Lewandowski i un ranc Lamine Yamal per posar Ferran Torres i el del planter Gerard Martín. Però va ser el també acabat d’ingressar Balogun el que hauria pogut fer el tercer, que Ter Stegen va evitar desviant la pilota a córner en una altra gran parada.Balogun també era el protagonista de la següent jugada, que el col·legiat sancionava amb penal per una suposada traveta d’Íñigo Martínez que anul·lava després de revisar-ho amb el VAR.Ansu Fati tornava a gaudir dels primers minuts oficials en el seu retorn com a blaugrana, però el partit arribava a l’epíleg sense que el Barça s’atansés a l’empat. Ni tan sols amb un llançament de falta de Raphinha en el temps afegit.

L’Atlètic va sumar els seus primers tres punts a la Lliga de Campions 2024-2025 a l’imposar-se amb molt treball ahir a la nit a l’Estadio Cívitas Metropolitano per 2-1 al RB Leipzig alemany, que va remuntar i va tombar amb un gol al minut 90 del central uruguaià José María Giménez.

No va firmar una estrena redona el conjunt blanc-i-vermell en la nova lligueta de la màxima competició continental, però se’n va anar a dormir amb el somriure del primer triomf, important sobretot per ser a casa. El rival es va avançar aviat, però quan es disposava a assaborir un punt, l’hi va arrabassar el cap de Giménez.

Hansi Flick va reconèixer que el Mònaco mereixia guanyar el partit. El tècnic blaugrana va admetre que l’expulsió va canviar totalment el partit però que ara ja han de girar full i pensar en la jornada de diumenge.

“El partit ha canviat completament. Ho hem intentat, hem defensat amb passió. Hem comès alguns errors però hem intentat marcar gols. Hem tingut algunes opcions però ells han merescut guanyar”, va començar dient. Va insistir en el fet que “hem jugat amb 10, però no val la pena parlar de què hauria passat si haguéssim jugat amb 11. Ara cal pensar en el Vila-real”.

El tècnic alemany va voler deixar clar que calia girar full. “Hem perdut, d’acord, però ara hem de tornar més forts, recuperar-nos. Cal donar el millor de cadascú, lluitar per l’equip. Hem perdut aquest partit, però continuarem lluitant”, va reiterar.Sobre els canvis en els darrers minuts va dir: “No han arribat tard, hem defensat amb molta passió i hem disposat d’oportunitats.” “Hem intentat estar compactes en defensa, junts. Veig coses positives, hem atacat i defensat com a equip”, va assegurar. “No, no estic preocupat. Ho he d’analitzar, és el meu treball com a entrenador. He vist els jugadors tristos al vestidor però ara ens hem de recuperar. Analitzarem el partit, parlarem amb els jugadors per corregir les coses que no s’han fet bé”, va concloure.

Raya salva l’Arsenal i el Leverkusen goleja

L’Arsenal va empatar (0-0) amb l’Atalanta amb protagonisme per al porter internacional espanyol David Raya, que va ser la figura del partit. Per la seua part, el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso va començar golejant (0-4) el Feyenoord.

Michael Jordan, a la llotja amb Laporta

Michael Jordan, considerat el millor jugador de la història del bàsquet, va presenciar el partit entre el Mònaco i el Barça. L’esportista nord-americà va coincidir a la llotja amb el president barcelonista Joan Laporta, amb qui va conversar uns moments, i la resta de directius blaugrana que es van desplaçar. Jordan és un habitual de Mònaco, on compta amb una casa i passa diferents períodes de temps, sobretot en períodes vacacionals. No és, a més, la primera vegada que presencia en directe un partit del Barça.

“No ens hem entès i em sap greu per Eric”

Ter Stegen es va referir davant dels micròfons de Movistar+ a l’acció de la primera part en què va entregar una pilota curta a Eric García que va acabar costant l’expulsió al central. “No ens hem entès bé i em sap greu per Eric, que al final el perjudica, i hem hagut de jugar 80 minuts amb un menys”, va dir. “Ha passat una cosa que no hauria de passar, que no hauria de passar ningú, però són coses del futbol”, va afegir l’alemany. “Dol la derrota perquè al camp hem donat la cara i hem intentat treure almenys un punt”, va dir.