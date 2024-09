Una firma de Lleida impulsarà l'esport de base al Marroc

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La firma lleidatana IES Sports, sorgida de la unió de les entitats Learning Soccer Academy i FemBase, ha arribat a un acord al Marroc per impulsar i promocionar l’esport de base al país nord-africà partint dels conceptes de formació i educació en valors.

L’acord, que inclou diversos projectes i activitats amb entitats marroquines, es va rubricar recentment a la ciutat de Meknès durant un torneig internacional de futbol per a veterans en què van participar equips dels tres països que acolliran el Mundial 2030: Marroc, Portugal i Espanya.En l’esmentat torneig en el qual se citen exjugadors internacionals de diferents països va participar un any més un equip lleidatà com a representant espanyol, en aquesta ocasió format per integrants de Learning Soccer Academy i FemBase. El conjunt lleidatà va assolir els quarts de final després de disputar la fase prèvia, caient derrotat davant d’un equip format per exjugadors de la Primera divisió marroquina.