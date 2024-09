L'Alpicat cedeix contra un Noia molt més efectiu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida.net HC Alpicat va encaixar ahir la tercera derrota de la pretemporada en la visita a la pista del Noia Freixenet (7-3), en un partit en el qual l’efectivitat dels dos equips va acabar decantant la balança.

Els lleidatans, que no van poder comptar amb el seu tècnic, Jordi Expósito, que es troba al Mundial amb la selecció espanyola femenina, es van refer de l’1-0 anotat per Bargalló de penal gràcies a un gol de Iago Vázquez, però no van poder evitar que els locals arribessin al descans amb un avantatge de 3-1 després dels gols de l’exllistat Xavi Aragonès i Salvadó, i després que Miquel Serret errés una directa. A la segona meitat, el Noia va ser molt més efectiu contra un Alpicat que va arribar a tenir cinc oportunitats molt clares que no va aprofitar. El pròxim amistós serà dissabte a casa davant del Coutras francès.

La selecció espanyola femenina va apallissar ahir França (8-2) en els quarts de final del Mundial d’hoquei patins que es disputa a Novara (Itàlia), i avui s’enfrontarà en semifinals a Argentina, plena de jugadores i exjugadores del Vila-sana que va golejar Xile (8-0).

La capitana Anna Casarramona i la lleidatana Victòria Porta, les dos amb un triplet, van liderar el combinat dirigit per Sergi Macià, que va desconcertar l’oponent amb una pressió incansable a tota la pista, imprimint un ritme ràpid al joc i exhibint la seua pegada demolidora.França, cuer del Grup A amb ple de derrotes, semblava un adversari assequible per a Espanya, que no es va relaxar i va encarrilar el triomf per la via ràpida amb tres gols en els primers set minuts. L’equip dirigit per Macià va ampliar distàncies (5-0) i el gol gal en una acció aïllada va quedar en anècdota, ja que Espanya va reprendre el seu domini després del descans amb gols de Porta i Florenza que ja van deixar el bitllet per a semifinals assegurat.

Espanya, a semifinals amb hat-trick de Victòria Porta