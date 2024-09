Travé passa a semifinals amb el millor temps

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Copa del Món de la Seu d’Urgell va obrir ahir la competició amb la disputa de les eliminatòries de la modalitat de caiac, en les quals va brillar el lleidatà Miquel Travé. El palista del Cadí Conoe Kayak va demostrar la seua adaptació al canal del Parc del Segre i va marcar el millor crono dels 66 participants, 85.90, amb àmplia diferència sobre el segon, el txec Jakub Krecji (87.25). La resta d’integrants de l’equip espanyol no van tenir problemes per superar el primer cribratge, amb el gallec Manuel Ocho en dinovena posició i David Llorente (segovià) en la vint-i-dosena.

El campió olímpic a París, l’italià Giovanni De Gennaro només, va poder ser dissetè a gairebé cinc segons del palista de la Seu, mentre que el francès Titouan Castryck, que es va penjar la plata, va firmar el vint-i-tresè temps.En dones, la representant lleidatana, Laia Sorribes, tampoc va tenir problemes per superar l’eliminatòria. La pontsicana, que va estar a prop d’aconseguir el bitllet olímpic, va firmar el desè millor registre de les 48 competidores que hi havia en lliça, just al darrere de la triple medallista olímpica, la donostiarra Maialen Chourraut. La també guipuscoana Leire Goñi va ser la millor de l’equip estatal amb el seu quart lloc. La més ràpida en aquesta modalitat va ser la palista alemanya Ricarda Funk, seguida de la ucraïnesa Viktoriia Us i la britànica Mallory Franklin. La gran favorita per emportar-se la victòria en aquesta modalitat de caiac, l’australiana Jessica Fox, campiona a París 2024, va aconseguir el sisè lloc, mentre que l’andorrana Mònica Dòria, també del Cadí Canoe Kayak i finalista a la cita parisenca, va accedir a semifinals amb el cinquè millor registre. No va tenir tanta sort la seua companya de selecció Laura Pellicer, també integrant del club de l’Alt Urgell, que va acabar la 27. Avui ja es coneixeran els primers campions i es disputaran les classificatòries de canoa.