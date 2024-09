Espanya, amb Victòria Porta, torna a la final al tombar el campió

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció espanyolafemenina, amb la lleidatana Victòria Porta, es va classificar ahir per a la final del Mundial d’hoquei patins, la cinquena consecutiva, després de golejar per 1-4 Argentina, la vigent campiona i que estava formada per fins a quatre jugadores del Vila-sana (Luchi Agudo, Flor Felamini, Daiana Silva i Gimena Gómez) i dos ex, les germanes Vale i Julieta Fernández.

El combinat dirigit per Sergi Macià, assistit com a segon pel tècnic de l’Alpicat Jordi Expósito, va prendre la revenja de la derrota del 2022 a San Juan (Argentina) i va dominar en tot moment el marcador d’un duel que va començar a decantar-se als 30 segons amb el gol d’Aina Florenza. Luchi Agudo va liderar la reacció albiceleste, però va topar amb les parades d’Anna Ferrer, ex també del Vila-sana i ara al Fraga. I en plena millora argentina va arribar el 0-2 (min.10) en una acció individual de Marta Piquero. El gol d’Adriana Soto (1-2) va donar esperances a les albicelestes, però Roces, en el moment més delicat, va sortir al rescat d’Espanya al forçar una falta directa que ella mateixa va transformar (1-3, min.15). En la segona meitat, Argentina va assumir el comandament, però va pecar de precipitació contra una Espanya que va anotar l’1-4 per mediació de Florenza (1-4, min.30). Faltaven encara 20 minuts, però l’albiceleste va topar amb la defensa espanyola, que va aconseguir mantenir la renda per plantar-se a la final d’avui. Per la seua part, l’equip masculí va superar 7-0 Suïssa i avui jugarà la semifinal contra Portugal, la final anticipada.