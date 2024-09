L'Hiopos Lleida fitxa Muric amb una clàusula de rescissió

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida va fer oficial ahir el fitxatge de l’internacional eslovè Edo Muric per reforçar la posició d’ala pivot, un acord al qual es va arribar aquest mateix dijous, com va avançar ahir SEGRE. El club, com ja va fer amb l’anterior incorporació del pivot Derek Cooke, s’ha guardat una opció per rescindir el contracte durant els dos primers mesos, d’acord al ftet que el jugador torna després d’una lesió de llarga durada. De fet, es va perdre tota la temporada amb el Cedevita Olimpija, on ha estat les cinc últimes campanyes, i va reaparèixer amb la seua selecció al preolímpic.

El jugador va arribar ahir a la nit a Lleida i avui té previst viatjar amb l’equip a Salou, però no jugarà. Gerard Encuentra va destacar l’experiència de Muric, de 32 anys i 2,03, i el seu llançament de tres punts. “És un jugador amb una llarga experiència en competicions importants, que obre el camp i té bona mà. Ha de venir a ajudar”, va dir el tècnic, que espera que arribi en bon estat físic. “Ve d’una greu lesió i fa gairebé un any que no juga. Haurà d’adaptar-se a l’estil de la Lliga i també veurem en quin estat arriba físicament. Pel que sabem està recuperat i ve en forma, ja que ha estat entrenant en un equip del seu país, per la qual cosa esperem que pugui sumar en moltes facetes del joc, en especial per la seua amenaça en el tir exterior”, va afegir el tècnic.

L’anunci que ahir va fer l’Hiopos Lleida del fitxatge d’Edo Muric va ser compartit a Instagram per un dels millors jugadors de l’NBA, el també eslovè Luka Doncic, amb més de 9 milions de seguidors a la xarxa social. I és que Doncic i Muric han compartit vestidor a la selecció i van ser campions d’Europa el 2017. De fet, Muric va cedir la capitania a Doncic l’any passat al no poder anar al Mundial per la lesió.

Últim amistós avui a Salou contra el Girona

L’equip de Gerard Encuentra posarà avui el punt final a una pretemporada carregada disputant el vuitè amistós davant el Girona (13.00) a Salou. “El que volíem era jugar molts partits per anar conjuntant i perquè hi ha jugadors que venen de tenir pocs minuts als seus equips, com Paulí, Oriola o Caicedo, i altres, com Bozic, Dee Bost o Walden, que mai no han jugat a la Lliga Endesa, per això volíem jugar bastant perquè com més aviat ens adaptem a jugar a aquest ritme més ben preparats estarem”, va dir.