Quarta victòria a l’'esprint’ per a Bagnaia i Marc Márquez, quart

L’italià Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) s’ha adjudicat la seua quarta victòria de la temporada 'a l’esprint’ en vèncer al del Gran Premi de l’Emilia Romaña de MotoGP, que es va disputar en el circuit 'Marco Simoncelli de Misano Adriático. Bagnaia va aconseguir la victòria per davant de l’espanyol Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24) i del seu compatriota i company d’equip, Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP24). Ara, Jorge Martín compta amb quatre punts d’avantatge al campionat, en el qual suma 321 pels 317 de Bagnaia.

Tant Jorge Martín com Brad Binder van sorprendre a 'Pecco' Bagnaia a la sortida, en la qual Marc Márquez també va recuperar dos posicions i es va posar cinquè ja en les primeres corbes, encara que l’italià no es va abatre gens ni mica i va superar el sud-africà en tot just unes quantes corbes més i abans de concloure la primera volta també li havien superat tant Enea Bastianini amb Marc Márquez. Martín va completar el primer gir com a líder i donant una forta tirada, perseguida a mig segon per Bagnaia, que encapçalava al grup en el qual també hi havia Bastianini, Márquez, Pedro Acosta, que va superar amb un just interior a Brad Binder i amb Fabio Quartararo després d’ells.

En la segona de les tretze voltes programades per a la cursa 'esprint’, tant Martín com Bagnaia van protagonitzar sengles 'voltes ràpides’ de carrera, la qual cosa va propiciar que Bagnaia, Bastianini i Márquez, molt estirats, s’atansessin al líder de la prova.

Encara que Bagnaia va aconseguir atansar-se a Martín, l’espanyol va aconseguir mantenir un avantatge entorn del mig segon sobre l’italià, i ambdós van anar deixant despenjats els seus perseguidors, Enea Bastianini i Marc Márquez, que donava temps al grup perseguidor en el qual també hi havia Pero Acosta, Brad Binder, Fabio Quartararo i Marco Bezzecchi.

Bagnaia es va anar atansant fins enganxar-se al rebuf de la moto de Martín en la sisena volta, encara que rodant molt al límit, el que el va fer tenir algun ensurt. Des d’aquell moment Jorge Martín va saber que no podia cometre errors per no veure’s depassat, però 'Pecco' Bagnaia va aprofitar un error del madrileny en una corba i es va ficar amb decisió per l’interior de la corba en la volta vuit per comandar per primera vegada la cursa i imposar el seu propi ritme.

Bagnaia va demostrar que tenia 'una mica més’ a l’accelerador que Martín i va començar a obrir un petit buit camí de la victòria, amb Enea Bastianini rodant 'còmode' a la tercera plaça i Marc Márquez en la quarta, encara que recuperant-se d’un error en la corba tretze que el va fer perdre un terreny preciós i que es pegués novament al rebuf de la seua moto Acosta.

La victòria de l’italià va resultar inapel·lable i en el podi li van acompanyar Martín i Bastianini, amb Marc Márquez a la quarta plaça per davant de Pedro Acosta, Brad Binder, Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli i Maverick Viñales, que van copar les deu primeres posicions. Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) va acabar al dotzè lloc, Alex Marquez (Ducati Desmosedici GP23), que sortia últim, en la catorzena posició.