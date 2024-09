El Cadí busca contra l'Uni Girona guanyar la quarta Lliga Catalana consecutiva

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cadí la Seu lluitarà avui a Vic per conquerir la setena Lliga Catalana de la seua història, la quarta consecutiva, i ho farà contra, a priori, el gran favorit, un Uni Girona encara amb absències i que ha derrotat en dos de les últimes tres finals. El tècnic Isaac Fernández podrà recuperar la pivot eslovaca Sona Svetlikova, que no va poder jugar la semifinal de divendres davant del Lima Horta al ser al seu país.

El duel, el cinquè de la pretemporada –ha guanyat els quatre disputats–, serà el primer davant d’un equip de la Lliga. “Ens fa molta il·lusió jugar aquest partit i molta necessitat per saber on som davant d’un rival tan exigent com l’Uni Girona. És l’únic rival de Lliga Femenina que ens hem trobat en tota la pretemporada, per la qual cosa és el més real de tots. Té baixes encara, però és un equip que apunta a ser a la part alta de la classificació i és un repte interessant que servirà perquè les jugadores que no han jugat en aquesta Lliga coneguin el nivell que es trobaran durant la temporada”, va assenyalar el tècnic de les urgellenques.