El Cadí s’abona a la Lliga Catalana

Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cadí La Seu ho va tornar a fer. Malgrat canviar a gairebé la totalitat de la plantilla i haver de rellevar el seu tècnic tot just començada la pretemporada, l’equip de l'Alt Urgell va conquerir aquest diumenge la seua setena Lliga Catalana, la quarta de manera consecutiva, després de derrotar a l’Uni Girona (68-55) gràcies a un demolidor parcial de 22-0 en el tercer quart. La ugandesa Murekatete va fer un gran partit i va ser nominada la MVP de la final.

La igualtat va presidir els primers compassos del partit, amb el Cadí exhibint un bon joc de combinació i amb la pròpia Murekatete fent mal a la zona, mentre que el Girona, liderat per Lundquist en atac (cinc punts), aconseguia moltes segones opcions gràcies al seu domini en el rebot ofensiu (11-11). Va ser en el tram final del període quan les lleidatanes van prendre la seua màxima renda, tres punts, reduïda a dos al final (15-13).

El segon quart va ser de les gironines. Després que el Cadí recuperés els tres punts de renda amb un triple de Mandic, l’Uni li va endossar un parcial de 3-13 en tot just 4 minuts que li va donar un màxim avantatge de set punts (24-31, m.18). Les d’Isaac Fernández van aguantar l’envestida gràcies a dos cistelles sota el cèrcol de Murekatete, que va ser un malson per a la defensa rival, per arribar al descans amb sis punts a baix.

A la tornada dels vestidors, el Cadí La Seu va mostrar una altra cara i en tot just tres minuts li va donar la volta al marcador amb un parcial de sortida de 8-0, amb Baines liderant l’ofensiva (35-33). Roberto Íñiguez va haver de parar el partit, però de res no li va servir, ja que les urgellenques estaven en manera piconadora i van continuar augmentant la seua renda. Un altre de parcial, ara de 9-0, va elevar la diferència fins els 11 punts (44-33) i va obligar de nou el tècnic gironí a demanar temps mort. El resultat va ser el mateix. El seu equip estava fora del partit i va ser un joguet en mans de les lleidatanes, que van assolir una màxima renda de 16 punts (49-33), completant un parcial global de 22-0.