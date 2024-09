Derrota de l'Alpicat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida.net Alpicat va encaixar ahir la cinquena derrota de la pretemporada al perdre per 2-3 davant del Coutras francès, que venia de caure el dia abans a la pista del Pons Lleida per 5-1. El quadre lleidatà va acusar les importants baixes que tenia per qüestions personals dels germans Miquel i Joan Ramon Serret i del porter Ricard Casals. Tot i així, van plantar cara i haurien pogut empatar en l’últim sospir, però Marc Vázquez va errar una falta directa. Els gals es van avançar en l’equador del primer temps al completar Chiconi un contraatac. L’Alpicat no va tardar a reaccionar i Uri Llenas, un dels nous fitxatges, va recollir un rebuig del porter gal a tir de Ballestero per situar de nou les taules. A la segona meitat, el Coutras va tornar a agafar avantatge, però els lleidatans van tornar a igualar el duel, ara gràcies a Iago Vázquez. A poc del final, el lleidatà Toni Seró va situar el 2-3 definitiu al transformar una falta directa, la que va fallar Marc Vázquez quan faltaven 7 segons que hauria significat l’empat.