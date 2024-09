Estrena solvent del Lleida Handbol

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida Handbol va començar de forma immillorable la temporada amb una de solvent victòria en el seu debut de lliga contra el Palautordera per 31-25. L’equip d’Iban Raigal va ser sempre al davant al marcador i tan sols va passar per algun conflicte quan a l’arribar el descans, les visitants es van atansar amb un desavantatge mínim de 15-14.

Va ser una victòria coral de les lleidatanes, però en la qual sens dubte van ser protagonistes destacades la portera Lara Peris amb les seues intervencions decisives, vora una desena, que van acabar per treure de polleguera el Palautordera, i també la golejadora Caty Casasola, que aquesta vegada se’n va anar fins als 13 gols. Una barbaritat.Amb avantatges lleugers a favor de les de Raigal va transcórrer la primera meitat. Va ser en la segona on un parcial de 7-0 va acabar decantant el partit per a les locals, ja que es va passar del 15-14 al descans a un contundent 22-14. En aquest tram de partit, va tenir molt a veure la portera Lara Peris.El Lleida Handbol va anar mantenint còmodes avantatges fins al final en un duel que acull grans expectatives de cara a fer una gran temporada. Van secundar l’argentina Casasola en l’apartat golejador, Henar Martínez amb cinc gols, Valentina Bastarrica i Aiora Mayor, les dos amb tres, mentre que van fer doblet Jenny i Marina Graell.La pròxima jornada, el Lleida Handbol visitarà la pista del Llevant valencià, un partit que es disputarà el diumenge 29 a les 12.30. El Llevant encara ha de jugar avui a casa del Ribes.