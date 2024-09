Flick: “No hi ha excuses amb les baixes, ho podem gestionar”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, va assegurar ahir que, malgrat la derrota a la Lliga de Campions davant del Mònaco, hi ha “equip” i ho han “demostrat”, i va assenyalar que “no hi ha excuses” amb les baixes i que ho poden “gestionar”, començant pel partit d’avui davant del Vila-real (18.30/DAZN).

“Quan vam començar la temporada vaig dir que no hi hauria excuses. Ara tenim el tercer partit en 7-8 dies, ho podem gestionar. Hem d’anar amb compte amb alguns jugadors que porten molta càrrega de partits i està bé tenir altres jugadors més frescos que puguin jugar. Demà (avui per al lector) ho gestionarem, tot i que estic segur que estaran al 100% els que surtin. Ho estem gestionant bé també amb l’equip mèdic”, va declarar en roda de premsa.En aquest sentit, va restar importància a les vuit baixes amb què afrontarà el partit. “És veritat que tenim vuit jugadors que de moment no estan disponibles, però sempre em centro en els jugadors que poden jugar. El que he vist de Frenkie és que s’està recuperant bé, el cuidem especialment perquè la situació no ha estat fàcil, i puc dir el mateix de Gavi”, va indicar.El tècnic alemany també va reconèixer que “no” li importa “gaire” el que es parla en l’entorn sobre la derrota davant del Mònaco. “L’important és que tinguem una idea clara. Per a nosaltres és molt important, cal ser honestos amb els jugadors, dir-los el que poden fer millor, i el que fan malament. Els jugadors no van jugar malament. Ens centrem en el partit i som optimistes”, va assenyalar.Finalment, Flick es va mostrar crític amb la càrrega de partits. “Crec que la FIFA ha de cuidar els jugadors. No és la millor situació per als jugadors, a tots ens encanta veure els partits i veure els jugadors jugar a ple rendiment, i crec que caldria reduir el nombre de partits”, va concloure.

L’himne del Barça va sonar al Bernabéu

Joan Gaspart, vicepresident del FC Barcelona durant l’època de Núñez i president els anys posteriors, guarda moltes anècdotes de la seua etapa a la cúpula blaugrana. L’última, revelada en una entrevista per a Carpetas Blaugranas, uneix tots els ingredients per ser una de les més inversemblants viscuda per l’exmandatari. Corria la temporada 1996-97, i el FC Barcelona es preparava per mesurar-se davant del Reial Betis a la final de la Copa del Rei. L’escenari era el Santiago Bernabéu. “Vaig regalar tres pernils a l’speaker del Bernabéu perquè posés l’himne del Barça”, va dir Gaspart, que va evitar que el rei Joan Carles I marxés.

Lewandowski i Mbappé, amb 4 gols

Robert Lewandowski i Kylian Mbappé lideren la classificació de golejadors amb quatre gols cadascun. A part dels dos favorits, hi ha 9 davanters empatats amb 3 dianes, inclosos els també blaugrana Raphinha, Yamal i Olmo.