L’Atlètic Lleida es deixa els seus primers punts (0-0)

Publicat per pau osorio

Verificat per Creat: Actualitzat:

L’equip lleidatà va empatar sense gols davant el San Cristóbal en un partit en el qual els lleidatans van tenir les millors ocasions, però el porter rival, Carles Segura va salvar al seu equip i va ser clau perquè els locals no poguessin sumar els 3 punts. Amb aquest resultat l’Atlètic Lleida continua en la quarta posició, empatat a punts amb el líder, el Prat.

En els minuts inicials del primer temps, tant Atlètic Lleida com San Cristóbal van ser incapaços de generar ocasions clares de gol. Ambdós equips van entrar al partit amb prudència, intentant controlar el partit i sense assumir grans riscos en atac. Amb el discórrer dels minuts, els locals van començar a aproximar-se més a la porteria defensada per Carles Segura, que no va passar grans conflictes fins el final del primer temps. El San Cristóbal també ho va intentar, però la traça defensiva del conjunt lleidatà va impedir que els visitants poguessin gaudir de bones ocasions de gol. Després d’aquesta primera etapa sense oportunitats, l’Atlètic Lleida va fer un pas endavant i en el minut 37 Rocki va rematar un centre que se’n va anar pel lateral de la porteria del San Cristóbal. Tan sols 3 minuts després, els de Gabri ho van tornar a intentar, filant una magnífica jugada col·lectiva, que no van aconseguir materialitzar, arribant així al descans amb empat a zero (0-0).

En la represa, Joanet va tenir la millor ocasió del partit fins llavors amb un rematada a boca de canó des del punt de penal que Segura va acabar desviant amb una mà espectacular. Poc després, en el 57, el màxim golejador de l’Atlètic Lleida, Boris Garrós, va tenir la seua primera ocasió del partit, però el rematada se’n va anar per sobre del travesser.

Malgrat el bon inici dels lleidatans, el desgast físic va acabar minvant molt les aspiracions de l’equip blau, que no va ser capaç de continuar estrenyent el seu rival i va acabar empatant en el seu tercer partit de la temporada.