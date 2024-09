El Lleida busca prendre els primers punts al líder

El Lleida CF busca ser el primer a arrabassar punts al Sant Andreu en la seua visita d’avui (18.00/Lleida TV i Lleida En Joc) al Narcís Sala. Després de sumar la primera victòria del curs diumenge passat davant del Cornellà (1-0), al cap de dos empats en les dos primeres jornades, el conjunt de Marc Garcia s’enfronta avui a l’únic del grup que manté el ple de punts, amb tres victòries en les primeres tres jornades, l’última per la mínima al camp de l’Eivissa (0-1).

L’equip barceloní és l’únic que ha mantingut el gruix de la plantilla, a més del tècnic, Xavi Molist, després de jugar la passada campanya el play-off d’ascens. Així, ha pogut donar continuïtat al bon rendiment del final de la curs passada amb aquesta gran arrancada de competició a la qual el Lleida provarà de posar fi.L’entrenador del Lleida CF, Marc Garcia, va alertar que “juguem un partit per al qual cal estar preparat, perquè ens enfrontem a un equip que segurament farà play-off i en un camp que serà una caldera”. De fet, el Sant Andreu ja supera els 4.000 abonats i les grades del seu estadi, amb capacitat de 6.500 espectadors, sempre mostren una gran imatge, a més que els duels davant del Lleida sempre compten amb un gran nombre d’aficionats blaus. Així va passar al de la temporada passada en Lliga, que es va saldar amb un empat (1-1) gràcies a un gol de xilena de Montero.El tècnic alzireny va considerar que “tinc una plantilla amb jugadors preparats per jugar en aquest tipus d’escenaris” i a més també va sentenciar que “és un partidàs i a mi sempre em ve de gust pujar al ring amb els millors equips”.Abans del segon duel com a visitant del curs després dels dos seguits a porta tancada al Camp d’Esports, Marc Garcia va declarar que “arribem al partit en el nostre millor moment” i encara com a invicte a la Lliga, malgrat sumar cinc dels nou punts en disputa.El xoc al Narcís Sala representarà el primer matx sobre gespa artificial de la temporada per al Lleida i el tècnic va apuntar que serà important “seguir en la línia de concedir poques ocasions, ja que mantenir la porteria a zero sempre dona un punt afegit de confiança”.

Mateix àrbitre que en l’anada del play-off contra el Ieclà

L’àrbitre designat és l’aragonès Manuel Ramírez Marco, el mateix que va arbitrar el polèmic Lleida-Ieclà de play-off la temporada passada, que va acabar suspès en l’afegit pel llançament d’objectes al camp i va provocar la sanció de dos partits a porta tancada.