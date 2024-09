El primer clàssic de la temporada es tenyeix de blanc

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barça va caure ahir per 89-83 davant el Reial Madrid en la primera semifinal de la Supercopa Endesa que s’està celebrant al Palacio de los Deportes de Múrcia, en un clàssic en el qual els dos equips van tenir bons moments però que va acabar decantant-se a favor dels blancs.

Facundo Campazzo, MVP fa un any en aquest mateix escenari, va liderar els seus amb 18 punts i 33 de valoració i va ser decisiu també per un robatori que va obrir bretxa per als de Chus Mateo a l’últim minut.El Reial Madrid, campió de les últimes sis Supercopes, buscarà de nou començar el curs amb un títol en la final d’avui diumenge contra l’Unicaja de Màlaga o l’amfitrió UCAM Múrcia.