El Rodi Balàfia passa de fase a la Lliga Catalana

El Rodi Balàfia Vòlei es va classificar ahir per a la segona fase de la Lliga Catalana, que es disputarà dissabte vinent a Balàfia, com a primer de grup, després de guanyar els dos partits de la primera fase disputats al pavelló Juanjo Garra.

Els locals es van imposar en els dos partits amb un resultat de 3-0, primer contra el CV Sant Martí i després davant de l’AVA Ametlla. L’equip dirigit per Sergi Mirada va desplegar un gran joc i va demostrar la seua superioritat en els dos partits, que li va permetre d’aquesta manera poder rotar l’equip i donar minuts tots els jugadors de la plantilla.Per la seua part, els nous fitxatges de l’equip han exercit un gran paper en les dos victòries, destacant Joaco Carámbula, col·locador, i Arnau Raventós, que ja hi era l’any passat, com a oposat.