Travé es corona a casa

El palista lleidatà Miquel Travé es va penjar ahir la medalla d’or en la disciplina de canoa a la Copa del Món que es disputa al Parc del Segre de la Seu d’Urgell, una victòria que li permet treure’s l’espina dels Jocs de París, on un toc amb la corretja del casc en una de les portes li va privar de pujar al podi quan ja acariciava la medalla.

El palista del Cadí Canoe Kayak ja havia deixat clar les seues intencions a la semifinal del matí, en la qual va marcar el millor temps amb 93.43, amb 2.15 d’avantatge sobre l’eslovè Ziga Lin Hocevar i 2.64 sobre l’eslovac Matej Benus, bronze els passats Jocs. El campió i el subcampió a París 2024, el francès Nicolas Gestin i el britànic Adam Burgess, es van quedar fora de la lluita.A la final un altre britànic, Ryan Westley, que va entrar amb el desè i últim crono, va marcar la pauta amb un registre de 94.16 que ningú no va poder superar fins que li va tocar el torn a Miquel Travé. L’urgellenc, com li va passar divendres a la incombustible Maialen Chourraut per guanyar en K1, va tenir un toc aviat, a la porta quatre. Va passar pel primer control cronometrat amb un dèficit de 2.70 segons, però a la meitat del recorregut va remuntar per instal·lar-se amb 0.46 d’avantatge que va saber administrar a la part final de la baixada per vèncer amb un temps de 93.51, amb 0.65 de diferència sobre Westley. “Als Jocs em vaig quedar amb l’espineta. Vaig tenir clar que l’objectiu era arribar aquí i fer-ho bé. Sabia que tenia opcions. Era un circuit complicat però l’he pogut gestionar bé malgrat el toc a la part de dalt, però el cert és que estic molt content d’haver fet gaudir a la gent de la Seu d’Urgell”, va assenyalar Travé. L’eslovac Michal Martikan (95.89), quíntuple medallista olímpic, va aconseguir el bronze amb 45 anys, mentre que Benus Matej (97.34), que va ser quart, va guanyar la general de la Copa del Món.No va córrer la mateixa sort la seua companya de club Núria Vilarrubla. La urgellenca, que va aconseguir diploma olímpic a Tòquio 2020, també va accedir a la final de canoa femenina amb el millor temps, 105.30, superant la txeca Gabriela Satkova i la seua companya del Cadí, l’andorrana Mònica Dòria, però en la lluita per les medalles no va poder repetir la baixada i va acabar cinquena amb 112.50, just darrere de Dòria (107.99). La victòria va ser per a la gran favorita, l’australiana Jessica Fox, doble campiona olímpica a París, seguida de la txeca Satkova i la britànica Kimberley Woods. La Copa acaba avui amb la disputa del Caiac Cros.