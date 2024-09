El Cadí s'apropia la Lliga

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cadí la Seu ho va tornar a fer. Malgrat canviar gairebé tota la plantilla i haver de rellevar el tècnic tot just començada la pretemporada, l’equip de l’Alt Urgell va conquerir ahir la seua setena Lliga Catalana, la quarta de manera consecutiva, després de derrotar l’Uni Girona (68-55) gràcies a un demolidor parcial de 22-0 en el tercer quart. La ugandesa Murekatete va fer un gran partit i va ser designada l’MVP de la final.

La igualtat va presidir els primers compassos del duel, amb el Cadí exhibint un bon joc combinatiu i amb la mateixa Murekatete fent mal a la zona, mentre que el Girona, liderat per Lundquist en atac (cinc punts), aconseguia moltes segones opcions gràcies al seu domini en el rebot ofensiu (11-11). Va ser en el tram final del període quan les lleidatanes van prendre la seua màxima renda, tres punts, reduïda a dos al final (15-13).El segon quart va ser de les gironines. Després que el Cadí recuperés els tres punts de renda amb un triple de Mandic, l’Uni li va endossar un parcial de 3-13 en només 4 minuts que li va donar un màxim avantatge de set punts (24-31, m.18). Les d’Isaac Fernández van aguantar l’envestida gràcies a dos cistelles sota el cèrcol de Murekatete, que va ser un malson per a la defensa rival, per arribar al descans amb sis punts per sota.A la tornada dels vestidors, el Cadí la Seu va mostrar una altra cara i en tot just tres minuts va capgirar el marcador amb un parcial de sortida de 8-0, amb Baines liderant l’ofensiva (35-33). Roberto Íñiguez va haver de parar el partit, però no li va servir de res, ja que les urgellenques estaven en mode piconadora i van continuar augmentant la renda. Un altre parcial, ara de 9-0, va elevar la diferència fins als 11 punts (44-33) i va obligar de nou el tècnic gironí a demanar temps mort. El resultat va ser el mateix. El seu equip estava fora del partit i va ser un joguet en mans de les lleidatanes, que van assolir una màxima renda de 16 punts (49-33), completant un parcial global de 22-0.El Girona va anotar la seua primera cistella d’aquest tercer període quan faltaven 17 segons per acabar, un triple de Ygueravide que va ser una mera anècdota. El Cadí, que va arribar a guanyar per 20 punts (58-38) a l’inici de l’últim assalt, va saber rendibilitzar l’avantatge sense problemes, gràcies als punts de Murekatete sota el cèrcol, els triples de Jasa i els tirs lliures, davant d’un Girona entregat que mai no va ser capaç de baixar de la barrera psicològica dels 10 punts.

Fernández: “Aquest tipus de victòries ens ajuden i reforcen”

Isaac Fernández, entrenador del Cadí la Seu, va reconèixer al final del partit que “estem molt contents perquè ens feia molta il·lusió jugar aquesta final i poder competir-la. En línies generals hem fet un bon partit, però evidentment la segona part ha estat molt bona. Aquest tipus de victòries ens ajuda i ens reforça en aquest procés de construcció en el qual ens trobem”. Per la seua part, la capitana Júlia Soler va comentar que “al descans hem parlat del que havíem de millorar i que ens creguéssim que podíem guanyar, i així ha estat”.