Victòria del Tàrrega en un intens xoc

L’Alcarràs i el Tàrrega van disputar un intens partit que va acabar amb el triomf visitant (1-2). L’Alcarràs, que va jugar un bon matx, es va posar al davant amb un gol de Sánchez, que es va avançar a la defensa rival per marcar l’1-0. Poc abans del descans, el Tàrrega va aconseguir igualar el marcador a la sortida d’un córner que Valls va rematar a la xarxa (1-1). Ja a la segona part, la igualtat seguia sent la tònica del partit fins que, al minut 52, el visitant Dani Vargas va posar al davant el Tàrrega (1-2). A partir d’allà, l’Alcarràs ho va intentar tot però no va tenir fortuna i va acabar encaixant una immerescuda derrota.

L’Agramunt és el primer líder

La victòria de l’Agramunt sobre l’Albi (3-1) li atorga el liderat després de la disputa de la primera jornada de competició gràcies a una diferència de gols més gran. Els triomfs del Tàrrega (1-2) a Alcarràs, del Balàfia (1-0) contra el Linyola, de l’Alpicat (0-1) a la Seu i del Tremp (1-0) amb l’Alguaire els col·loca a continuació a la classificació.