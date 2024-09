Edo Muric: “Arribo amb molta fam de bàsquet”

L’eslovè Edo Muric, última incorporació de l’Hiopos Lleida, arriba al club lleidatà “amb molta fam de bàsquet”, després de deixar enrere una greu lesió de genoll que el va deixar apartat de les pistes la temporada passada i de la qual ha tornat “més fort”.

“Sé que he treballat molt, molt dur per tornar. El bàsquet és la meua vida i em va doldre molt la lesió perquè saps que has de donar molt de tu per tornar. Ho vaig donar tot i sé que soc més fort que abans. Ho vaig prometre i ara em sento millor que abans de la lesió”, va confessar Muric, que ahir va realitzar el seu primer entrenament sota les ordres de Gerard Encuentra i estarà llest per al debut de Lliga de l’equip d’aquest diumenge a Saragossa (12.30).L’internacional eslovè va assenyalar que “sempre havia somiat jugar al bàsquet espanyol i estic molt content d’haver rebutjat ofertes que vaig tenir de Turquia i Polònia per afrontar aquesta increïble oportunitat aquí a Lleida”, malgrat que va reconèixer que “necessitaré una setmana o dos per adaptar-me al bàsquet espanyol, perquè hi ha més velocitat que en el balcànic, que és més estàtic”.“Estic molt agraït amb el club per haver-me donat aquesta oportunitat per tornar al bàsquet d’alt nivell i vinc amb ganes d’ajudar l’equip a guanyar”, va afegir el jugador, que es va mostrar confiat a fer “grans coses amb aquest grup, que té jugadors de molt caràcter”. “Serà important ajudar-nos mútuament, focalitzar-nos en la defensa i córrer. Si mantenim aquest treball, podem fer una cosa gran”, va concloure minuts després de la primera presa de contacte amb els seus companys. Per la seua part, el director esportiu, Joaquín Prado, va expressar que “esperem sigui un jugador important a la nostra plantilla, per jugar en la seua posició natural d’ala-pivot”. “Ha tingut una trajectòria extensa i ens pot ajudar amb la seua capacitat per obrir el camp, de passada i el seu coneixement del joc, que ja ha demostrat en el seu primer entrenament malgrat gairebé ni conèixer els seus companys”, va afegir.