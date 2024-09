El Barça rep el Getafe i sospesa fitxar un porter

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barça rep avui (21.00) el Getafe amb la intenció d’allargar la seua brillant arrancada de Lliga en la qual ha sumat sis triomfs en sis partits. Tanmateix, el duel davant del conjunt madrileny arriba marcat per la greu lesió de Ter Stegen, que deixa molt minvada la porteria blaugrana de cara a la resta de la temporada.

El tècnic del Barça, Hansi Flick, va confirmar que debatran sobre la incorporació d’un porter, però que estan “còmodes” amb Iñaki Peña, en el qual confien. “De moment, no ens sentim pressionats i confiem en l’Iñaki. És molt difícil per a un porter com ell, que no és titular, estar en disposició de jugar. Hem de cuidar la plantilla”, va aclarir.Tanmateix, el club estudia la possibilitat de reforçar-se de forma immediata amb un porter lliure. Els dos noms que més sonen són el de Wojciech Szczesny i el de Keylor Navas. El primer va anunciar la seua retirada aquest estiu als 34 anys després de disputar l’Eurocopa amb Polònia i després de ser titular amb la Juventus durant tota la temporada. El Barça hauria sondejat el jugador perquè torni als terrenys de joc, mentre que Keylor Navas, que va defensar durant anys la porteria del Madrid, també estaria predisposat a jugar com a blaugrana després d’acabar contracte amb el PSG al juny. D’altra banda, Flick va enaltir Lamine Yamal i el seu creixement exponencial. “A la seua edat, és veritat que Lamine Yamal està fent coses increïbles. Sobre si és el millor, estic cent per cent segur que pot arribar a ser el millor del món”, va afirmar.

Un gol d’Ejuke en el minut 85 va donar un triomf tranquil·litzador al Sevilla davant del Reial Valladolid (2-1), que deixa els blanc-i-violetes en zona de descens, amb cinc punts, arran de l’empat del València a casa contra l’Osasuna (0-0), que deixa l’equip navarrès en setè lloc amb 11 punts, els mateixos que el Mallorca, cinquè, i el Vila-real, sisè, encara que el conjunt castellonenc ha de disputar encara el seu partit d’aquesta jornada, visitant demà l’Espanyol. A més, després del triomf del Sevilla, el president del club, José María del Nido, va anunciar a la plantilla la renovació de l’entrenador, Xavi García Pimienta, fins al 2027. Per la seua part, el Girona rep avui (19.00) el Rayo.

El clàssic es disputarà el 26 d’octubre

El derbi clàssic entre el Reial Madrid i el FC Barcelona de l’onzena jornada de Lliga a l’estadi Santiago Bernabéu es disputarà el dissabte 26 d’octubre a les 21.00 hores. Segons van revelar ahir diversos mitjans, el club blaugrana lluirà el logotip del grup Coldplay en l’enfrontament, en el marc de l’acord entre el Barça i Spotify pel qual publiciten artistes importants en els clàssics.

Missatge d’ànim de Bordalás a Ter Stegen

José Bordalás, entrenador del Getafe, va llançar ahir paraules d’ànim per a Ter Stegen en roda de premsa. “Abans d’analitzar el partit volia en nom de tota la plantilla donar moltíssim ànim a Ter Stegen. També a tota la seua família, al Barça, i desitjar-li una bona recuperació”, va destacar. A més, va recordar Rodri, també lesionat de gravetat, i va demanar que li donin la Pilota d’Or.

“Vaig estar plorant cinc minuts de joc”

El jugador del Vila-real Yeremi Pino va confessar en una entrevista a DAZN que “va ser molt dur veure com es lesionava Ter Stegen. No vaig poder controlar els sentiments i vaig arrancar a plorar. Vaig estar cinc minuts plorant al camp”. El canari també va patir una greu lesió de genoll la temporada passada i es va veure involucrat en l’acció de la seua lesió, ja que va xocar amb el porter a l’aire.