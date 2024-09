Dos lleidatanes ingressen al CAR de Sant Cugat

Les gimnastes lleidatanes Laia Zafra (CN Lleida) i Emma Cuesta (Sícoris Club), ambdós de 13 anys, acaben d’ingressar com a internes al CAR de Sant Cugat, on formaran part del selecte grup d’esportistes becats en aquest Centre d’Alt Rendiment. Són les úniques lleidatanes en la modalitat de rítmica després de retirar-se de la gimnàstica la sicorista Júlia Puntos, mentre que en artística està des de fa quatre anys Ares López Gilart, del Club Gimnàstic Lleida. Tant Laia Zafra com Emma Cuesta portaven ja un temps anant al CAR a entrenar-se perquè formaven part del seguiment tècnic que es fa a les gimnastes que destaquen.

La Laia es va iniciar en la gimnàstica rítmica amb només 6 anys. Des dels seus primers passos, va competir a nivell provincial com qualsevol nena que s’inicia en aquest esport, amb l’objectiu de disfrutar i aprendre. En aquesta etapa inicial, ja va destacar per la passió, talent i dedicació, captivant tots els que la veien actuant.Amb el suport de les seues entrenadores Gina Pérez i Núria Velasco, la Laia va fer el salt a nivell federat en modalitat individual i conjunt. En els tres últims anys, la Laia ha competit en nivell Base, sent dos vegades subcampiona de Catalunya en individual i en conjunt segona i tercera. A nivell estatal ha aconseguit classificar-se al lloc 26 en categoria infantil. “Estic molt contenta d’haver arribat fins aquí, és un entorn molt agradable i m’estic adaptant molt bé. Entrenem sis hores i mitja al dia. Intentaré aprofitar al màxim aquesta oportunitat”, va declarar Laia Zafra.Per la seua part, Emma Cuesta es va iniciar en la gimnàstica rítmica quan tenia 5 anys. Des que era benjamina ja estava federada i anava a Estatals. Una de les seues entrenadores, Laia Reig, afirma de la seua pupil·la que “ha aconseguit aquesta beca perquè pugui explotar tot el seu talent. Li encanta competir, és molt valenta, treballadora, molt autocrítica, però sempre positiva i bona companya”. En conjunts va ser quarta d’Espanya fa dos anys en categoria alevina. Les altres dos entrenadores de l’Emma són Alicia Jofre i Núria Artigues. “Ens fa pena no veure-la cada dia, però alhora és un orgull per a nosaltres que hagi arribat al CAR”, conclou Reig.