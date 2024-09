Júlia Soler representa el Cadí en la presentació de la Lliga

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Júlia Soler va ser la representant del Cadí la Seu en la presentació de la Lliga Femenina que es va celebrar ahir a la seu d’Endesa, el patrocinador principal de la competició. Una jugadora de cadascun dels 16 equips de la competició va participar en l’esdeveniment, en el qual es va presentar l’himne de la Lliga cantat pel grup Marlena i la pilota oficial.

A més, va servir com a homenatge per a les jugadores de bàsquet 3x3, que recentment es van alçar amb la medalla de plata als Jocs Olímpics de París 2024 i es van proclamar campiones d’Europa.Elisa Aguilar, presidenta de la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB), va afirmar durant la seua intervenció en la presentació de la temporada 2024/2025 que aquesta competició és la “millor d’Europa”, paraules que van ser subscrites per José Manuel Rodríguez Uribes, president del Consell Superior d’Esports (CSD).“Som la millor Lliga d’Europa i és una realitat perquè som pioneres en la competició”, va expressar la presidenta a la seu d’Endesa, lloc on va tenir lloc la presentació.“Aquesta Lliga és meravellosa i la millor d’Europa, amb clubs històrics i nous emergents i estic segur que serà competitiva i igualada”, va subratllar també Uribes. La primera jornada es disputarà el primer cap de setmana d’octubre, però abans el València Basket, el Perfumerías Avenida, el Casademont Saragossa i l’Hozono Global Jairis seran els quatre conjunts que participaran en la Supercopa a la localitat murciana d’Alcantarilla els dies 28 i 29 de setembre. Júlia Soler, com la resta de jugadores que van acudir a l’acte, va atendre els mitjans de comunicació i va destacar que “som ambicioses. Estem intentant transmetre a les noves jugadores que cada partit és un repte. Tenim ganes de competir ja”. Soler és una de les dos jugadores que es mantenen al conjunt urgellenc respecte a la temporada passada –l’altra és Anna Palma–. Després d’un estiu mogut, amb un inesperat canvi a la banqueta amb l’arribada de l’Isaac Fernández, el Cadí va guanyar la seua quarta Lliga Catalana seguida diumenge vencent l’Uni Girona, a qui rebrà en el debut de Lliga el dia 5 (19.30).