El ciclista d'Alpicat Jan Castellón es converteix en l'únic corredor de Lleida a l'elit del ciclisme

El ciclista lleidatà Jan Castellón Ribalta (Alpicat, 31-7-2003) ha fet el salt al professionalisme de la mà de l’equip navarrès Caja Rural-Seguros RGA, on ja portava tres temporades en el conjunt sub-23. Castellón, que ha firmat per dos anys, es converteix així en l’únic ciclista professional lleidatà que hi ha en l’actualitat.

La temporada del jove de 21 anys ha estat espectacular i l’ha tancat amb dos triomfs (una etapa a la Bidasoa Itzulia i l’obertura del Torneig Lehendakari a Arrate) però, alhora, amb la seguretat d’haver-se erigit com una de les referències del pilot pels seus innombrables llocs d’honor i actuacions com les firmades a la mateixa Volta al Bidasoa (2n) o, poc després, en dos de les proves de Copa d’Espanya més importants del programa: Legazpi i Valenciaga, segon en totes dos, en la cita eibarresa tancant un doblet després del triomf del seu company Lucas Towers.

A més s’ha classificat cinquè en el rànquing nacional de la Reial Federació Espanyola de Ciclisme. “La temporada ha anat a millor a mesura que avançava, així que molt content. Se m’ha donat l’oportunitat de ser professional durant dos temporades i significa poder complir un somni que tenia des de petit. També suposa una gran recompensa a aquests últims anys de treball i esforç a sobre de la bicicleta. Gairebé una vida dedicat al ciclisme”, va explicar en declaracions aquest diari.

Es converteix així en l’únic corredor de Lleida que està actualment en l’elit del ciclisme de carretera

Castellón es considera “un bon corredor en curses exigents d’un dia i voltes per etapes, sobretot destacant en etapes de muntanya i en finals en alt. Soc un ciclista que m’agrada córrer molt a l’atac i provar de deixar-me veure. De cara a l’any que ve vull continuar creixent com a ciclista i aprenent dels meus companys i staff”.

El Jan s’ha dedicat des de nen a l’esport de competició. Va començar en l’esquí quan tenia 8 anys i als 14 es va passar al triatló al club Tri 4.40, on va despuntar. També va ser atleta del Lleida UA, però es va passar al ciclisme de pista i després de carretera.