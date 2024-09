L'Agramunt més ambiciós

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El CF Agramunt, que va ser líder durant moltes jornades la passada temporada, al final es va quedar a les portes del play-off d’ascens. Aquesta temporada vol que no se li escapi l’objectiu. Per això ha fitxat com a entrenador Nil Baró, que va aconseguir salvar la categoria amb l’Artesa de Segre a Primera Catalana, i ha renovat pràcticament mitja plantilla. Entre els nouvinguts sobresurten dos il·lustres veterans del futbol lleidatà com són el centrecampista Rubén Egea (37 anys), que procedeix de l’Artesa de Segre, i Adri Fernández (38 anys), un consumat golejador. Ambdós compten amb una dilatada trajectòria en categories superiors i posaran el toc de qualitat i experiència a l’equip.

El tècnic Nil Baró explica que “hem volgut fer un equip competitiu, amb esperit guanyador, i per això hem portat gent amb molta experiència que saben el que és guanyar. Adri Fernández és un jugador que ens pot marcar diferències, no només a nivell golejador sinó també perquè sap interpretar molt bé el futbol”.Baró vol que el seu equip “sigui reconeixible i sigui protagonista, a casa o fora, que tingui la pilota, que pressioni el rival a dalt i que tingui el control. Aquest és el perfil de futbolistes que tenim”.