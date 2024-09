Naix a Lleida la primera prova estatal de 10 km

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida allotjarà aquest any la primera prova de 10K de caràcter estatal i la primera que es disputa a tot Catalunya inscrita en el calendari oficial de la Federació Espanyola d’Atletisme. La 10K Lleida Race International està programada per al pròxim 24 novembre i es disputarà en un circuit de 5 quilòmetres que estan sent homologats, al qual els corredors faran dos voltes, amb sortida i arribada a l’estació de trens, transcorrent per l’avinguda de Madrid, Estudi General, avinguda de Barcelona, carrer Riu Ebre, Camí de Picos, avinguda de Victoriano Muñoz i Príncep de Viana.

L’Associació Lleidatana de l’Esport (ALEDE), entitat organitzadora de l’esdeveniment, ha previst una participació màxima de 2.000 atletes i la intenció és créixer en el futur. “Volíem fer una cosa gran a Lleida i vam pensar en aquesta prova, però no volem que sigui una cosa puntual, sinó que tingui continuïtat. Però l’objectiu no és fer només aquesta carrera, sinó més. El projecte en contempla també una de 5K, una milla i un cros per als propers anys i en dates diferents”, va assenyalar un dels màxims responsables del club, el marroquí Abdolghani Ezzitouni, que resideix a Lleida des de fa més de 20 anys.Entre els inscrits ja confirmats hi ha dos olímpics que van representar Espanya en els Jocs de París, la barcelonina Meritxell Soler, que va acabar la marató la vint-i-cinquena posició, i el marroquí Abdessamad Oukhelfen, que des del mes de gener passat ostenta el rècord d’Espanya dels 10 quilòmetres en ruta i que en la cita parisenca van aconseguir el vint-i-tresè lloc als 10.000 metres. Les inscripcions podran realitzar-se fins al 19 de novembre a través de la pàgina web oficial i tindran un cost de 10 euros. Hi haurà trofeus i premis en metàl·lic per als cinc primers classificats masculins i femenins, en concret 1.000, 800, 600, 400 i 200 euros. A més, s’establiran dos premis addicionals de 1.500 euros per al primer home a baixar de 27:30 i la primera dona a córrer per sota de 30:15.