La Seu d'Urgell homenatja les campiones de la Lliga

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, va rebre ahir a la sala de plens de l’ajuntament les integrants de la plantilla del Cadí la Seu, que diumenge passat van conquerir el setè títol de la Lliga Catalana de bàsquet femení de la història del club, el quart de forma consecutiva, al derrotar diumenge a la final l’Uni Girona.

Barrera va destacar la importància del trofeu per a un club com el Sedis. “Cal donar l’enhorabona tant a l’equip com al club, pel treball que fa any rere any malgrat les dificultats, però sempre aconsegueix fer un bon equip”, va assenyalar, mentre que va desitjar sort tant a l’equip per a la nova temporada que arranca la setmana que ve, com a la nova directiva, ara presidida per Pep Ribes.Ribes, per la seua banda, va destacar en el seu parlament que “no és fàcil per a un club com el nostre ser per quarta vegada consecutiva el millor equip de Catalunya”. “Ho hem de posar de relleu perquè som una localitat petita”, va insistir. Després de la recepció oficial, les jugadores del Cadí la Seu van oferir el trofeu a l’afició a la plaça dels Oms.