De Wimbledon júnior a debutar com a professional

Qui sap si el tenis lleidatà podria tenir en pocs anys la rèplica femenina d’Albert Costa. És Meritxell Teixidó, un diamant en brut de 17 anys, que ha jugat aquest any la prèvia del torneig júnior de Wimbledon i que en els seus tres primers tornejos professionals ja ha aconseguit entrar en el rànquing WTA. Tota una declaració d’intencions de la germana petita d’una saga de tenistes que es va iniciar al CT Lleida i que s’ha bregat a foc lent a Barcelona els últims anys cuidada pel seu entrenador de sempre i mentor, el també lleidatà Kike Huelin.

En els dos últims anys s’ha recorregut el món de pista en pista, ara tornejos a Europa, ara a Amèrica i fins i tot a l’Àfrica (Tunísia), on a més va ser finalista d’un ITF Júnior. Un gran resultat que afegit a altres assoliments la van col·locar al Top 100 mundial júnior. Aquesta classificació li va permetre accedir a Grands Slams de la seua categoria com Wimbledon, on va caure davant de la polonesa Nadia Kulbej en un disputadíssim partit per 3-6, 7-5 i 10-7. “Està en un moment molt important de la seua carrera”, assegura Kike Huelin, que lamenta que no poguessin anar a jugar el US Open júnior per la falta d’un patrocinador per costejar aquestes despeses. “És una llàstima perquè la Meri és una noia que té capacitat i talent per arribar lluny”, afegeix el seu entrenador.Encara que no va poder anar als EUA, sí que va aprofitar el temps disputant els seus tres primers tornejos ja professionals. En dos, Vigo i Reus, dotats cada un amb 35.000 dòlars, va ser a través d’una invitació de la Reial Federació Espanyola de Tenis, que creu fermament en ella. I en el de Valladolid, dotat amb 15.000 dòlars, va assolir els quarts de final. I això que era pista ràpida, quan la seua superfície preferida és la terra batuda. “Ha començat molt millor de l’esperat en el circuit professional. És l’única jugadora espanyola de la seua edat, sent júnior de primer any, que ha jugat un Grand Slam de la seua categoria”, destaca Kike Huelin. El tècnic està convençut que “en un parell o tres d’anys pot entrar en prèvies de Grands Slams professionals”. Només falta que algú aposti pel seu talent i projecció i li doni una empenta econòmica.