Agramunt, sense equips

El Club d’Handbol Agramunt, amb 52 anys d’història, no formarà cap equip durant aquesta temporada per falta de jugadors, tal com va avançar Ràdio Sió i va poder confirmar SEGRE. El secretari de la junta del club, Jaume Espinal, va dir a Ràdio Sió que “aquesta temporada no tenim prou gent com per crear dos equips, ni masculins ni femenins. Bàsicament, necessitem un cert nombre de jugadors per competir en condicions durant la temporada i, des de la direcció, hem decidit que, per anar malament tota la temporada, millor ho deixem en pausa, sense equips, i en un futur ja es veurà”.

La falta de jugadors en aquest esport no és exclusiva d’Agramunt i, de fet, a la província només queden cinc clubs que tinguin equips en competició. Això provoca que els jugadors, tant en categories de base com en categories sèniors, s’hagin de desplaçar fora de la província de Lleida cada quinze dies per poder competir. El club, durant aquesta temporada 2024-25, seguirà operatiu per realitzar activitats, com per exemple una extraescolar d’handbol a les escoles, un projecte que s’està treballant actualment.D’altra banda, des de la junta també s’anima les persones que vulguin col·laborar per mantenir el club en competició que participin en la gestió. Agramunt va viure el seu moment culminant quan el 2017 va ser designada ciutat HandboliCat i l’acte estrella va ser acollir el maig del 2018 la final de la Supercopa de Catalunya entre el Barça i el Granollers.