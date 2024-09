El Barça de Flick millora l'inici de Guardiola i Luis Enrique

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El FC Barcelona ha arrancat LaLiga com un corró i després de les primeres set jornades es troba dalt de tot de la taula havent sumat un ple de victòries. De les cinc grans lligues, l’equip de Hansi Flick és, al costat del Bayern de Múnic, els únics que han sumat la victòria en tots els encontres disputats. Set victòries de set possibles que el converteixen en un dels nou equips que al llarg de les 84 temporades de Primera han aconseguit aquesta arrancada sense errors.

En termes blaugrana, el que ha assolit aquest Barça suposa igualar la millor arrancada de la història del club, cosa (el 7 de 7) que només s’havia aconseguit les temporades 2013-14 i 2017-18. Encara que un inici així no sempre ha garantit als culers acabar aixecant el títol de lliga, ja que el 2014 l’equip llavors dirigit pel Tata Martino va acabar segon després de perdre en l’última jornada davant del guanyador Atlètic de Madrid al Camp Nou.Tanmateix, molt millor record va ser la temporada 2017-18. Aquell curs, a les ordres d’Ernesto Valverde, el Barça va acabar aixecant el seu títol de Lliga número 25. Així, Flick i el seu equip han aconseguit sumar en els primers set partits de lliga més punts que alguns equips històrics del FC Barcelona com els dirigits per Pep Guardiola o Luis Enrique. En el cas del de Santpedor, el seu millor començament va ser a la campanya 2009-10, quan va arribar al vuitè encontre amb 19 punts, mentre que Lucho va igualar aquesta marca de punts en la seua primera temporada al capdavant de l’equip (2014-15).