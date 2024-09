La gran Victòria

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

El poble de Vila-sana va compartir ahir el triomf de la jugadora d’hoquei Victòria Porta, que ha aconseguit el títol de campiona mundial amb la selecció espanyola a Itàlia. El Centre d’Immersió de Vila-sana va acollir ahir a la tarda un acte de reconeixement a la jove que va reunir un bon nombre de veïns, que van deixar petita la sala. En els parlaments, l’alcalde de Vila-sana, Jaume Caballé, va destacar la “determinació infrangible” de Victòria. “La teua passió ha inspirat els nostres joves, has demostrat que amb treball i compromís qualsevol somni es pot fer realitat”, va remarcar. Així mateix, va apuntar que “la teua victòria no només és personal, sinó que és un triomf per a tots nosaltres. Cada vegada que surts a la pista, ens fas sentir orgullosos de ser de Vila-sana. Gràcies per portar el nostre poble al nivell més alt de l’esport”.

La jove va rebre per part de les autoritats un ram de flors i un trofeu. Victòria va voler compartir l’homenatge amb la seua família, en especial amb el seu pare i la seua germana, ambdós vinculats al club d’hoquei de Vila-sana. En aquest sentit, va agrair la tasca que porten a terme els pares i les mares dels jugadors. “No us en canseu mai perquè ens feu molt feliços”, va remarcar. En aquest sentit, va dedicar el premi als més petits: “Amb esforç es pot arribar lluny, creieu en vosaltres, no feu cas del que diuen els altres: si us ho passeu bé, gaudiu i la recompensa arribarà”, va afirmar emocionada la jove campiona. El públic no va parar d’aplaudir. Amb el Mundial, Porta suma el seu segon títol internacional amb Espanya, després de l’Europeu obtingut l’any passat.