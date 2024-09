L'equip més jove del grup

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Balàfia és com un buf d’aire fresc en el grup lleidatà de Segona Catalana. Els seus jugadors veterans no passen dels 24 anys i la majoria són futbolistes que fa poc van acabar la seua etapa juvenil. El tècnic Pere Cornadó presumeix de la joventut dels seus pupils i assegura que no s’han marcat cap objectiu en concret, tan sols “competir en cada partit i després ja es veurà fins on arribem”.

“Aquest projecte que portem complirà ara el seu tercer any. Vam apostar per gent de la casa, molt jove, i després hem incorporat jugadors interessants d’altres clubs que han acabat la seua etapa de juvenils. No m’ha costat gaire fer la plantilla en aquest sentit”, explica Cornadó, que d’altra banda reivindica que “som el tercer equip amateur de la ciutat perquè davant nostre només estan el Lleida i l’Atlètic Lleida”.En aquest sentit, el tècnic vol treure tota la pressió als seus joves jugadors. “Hi ha clubs amb uns pressupostos que els obliguen a pujar. Nosaltres tenim joventut i qualitat per competir.” Quant a la seua aposta de joc, Cornadó explica que “qui ja em coneix sap que m’agrada que el meu equip tracti bé la pilota. Som dels equips que millor juguem. Vull que el meu equip ho passi bé, es diverteixi i competeixi”.