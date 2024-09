Balaguer acollirà el Mundial sub-20

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Balaguer serà la seu del Mundial Sub-20 de Futbol Sala, que tindrà lloc del 18 al 24 de novembre i es donaran cita 12 seleccions procedents de països dels cinc continents. El torneig està organitzat per l’AMF (Associació Mundial de Futbol Sala), res a veure amb els tornejos promoguts per la UEFA o FIFA, en els quals Catalunya no pot competir oficialment com a selecció.

Aquest esdeveniment esportiu es va iniciar el 2014 i se celebra cada quatre anys. Actualment és el torneig més important de seleccions nacionals de futbol sala en categoria Sub-20. A l’acte de presentació van assistir el diputat d’Esports i Salut Pública, Òscar Martínez; l’alcaldessa de Balaguer, Lorena González; Laia Vilardell, regidora d’Esports; i Dani Vives, president de la Federació Catalana de Futbol Sala.Martínez va destacar l’oportunitat que suposa per als equips de base de Balaguer poder veure esdeveniments de primer nivell al seu territori.La presentació va tenir com a escenari el pavelló poliesportiu 1 d’octubre, equipament que també acollirà aquesta competició de caràcter internacional.