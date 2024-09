Fora de la final

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Pons Lleida no disputarà demà la final de la Lliga Catalana d’hoquei patins al perdre ahir 5-8 davant del Calafell en semifinals, en un xoc que va arribar a amanr per 2-1, se’n va anar al descans perdent immerescudament per 2-3 i va acabar cedint davant d’un rival molt efectiu en atac i liderat pel lleidatà Aleix Marimon, autor de tres gols.

Li va costar al quadre d’Edu Amat ficar-se en el matx, però quan ho va aconseguir se’l va apropiar. L’entrada de Darío Giménez va canviar la decoració i amb les seues passades va portar de corcoll la defensa rival. L’argentí va assistir per a l’empat de Duch, que va tenir dos ocasions més i una altra Badia per capgirar el marcador. Va ser superat en el 16 quan va arribar el 2-1, obra d’Ojeda de falta directa per l’exclusió de Folguera, que s’enfrontava al seu exequip i que va rebre la reprimenda del seu entrenador per l’acció. Camps va salvar el tercer dels lleidatans, que van perdre el seu avantatge amb un gran gol de Domènech. Marimon va errar poc després una directa però es va rescabalar firmant el 2-3 abans del descans. Tot just reprendre’s el duel, de nou el lleidatà va situar el 2-4. El Pons Lleida no es va ensorrar i Ojeda, al transformar una altra de directa, i Duch van restablir les taules, que no van tardar a trencar-se de nou amb un altre gol de Domènech, i amb dos més d’Escala i García.Faltaven encara cinc minuts però la remuntada era gairebé una utopia, més amb l’exclusió de Darío per protestar. Malgrat que Paiva va fer el 5-7 en inferioritat, Olmos va sentenciar a porta buida quan el Llista jugava ja sense porter.