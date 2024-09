'Lleida En Joc' continua a l'alça

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida En Joc, l’aposta esportiva del grup SEGRE, arranca la cinquena temporada d’emissió i la tercera dins de l’empresa líder de comunicació a la província, immersa en una posició de clar assentament en el panorama comunicatiu. Això ha permès que el projecte mantingui el seguiment de sis equips de la demarcació (Hiopos Lleida, Lleida CF, AEM, Atlètic Lleida, Robles Lleida i Vila-sana) i pugui fer una decidida aposta per afegir a les retransmissions radiofòniques dels partits l’emissió televisiva d’alguns d’aquests equips, després que tots els espais audiovisuals d’actualitat esportiva del grup SEGRE s’hagin unit sota la denominació de Lleida En Joc.

La joia de la corona d’aquest nou curs és l’estrena a la Lliga ACB de l’Hiopos Lleida, equip que es va unir a l’oferta radiofònica de l’espai la passada temporada, que va culminar amb un històric ascens explicat en directe en un programa especial de Lleida En Joc. Daniel Tejedor repetirà com a narrador de l’equip de Gerard Encuentra en aquesta temporada històrica, que arranca demà a Saragossa (12.30), amb una prèvia especial d’una hora. L’aposta pel bàsquet es reafirma amb el seguiment de l’equip femení del club, el Robles Lleida, que també es manté dins de la cartera d’equips de l’espai, aquesta temporada amb la narració de Colau Obrador.

A més, els dos equips de futbol que van ser la pedra angular del naixement del projecte, Lleida CF i AEM, compliran la seua cinquena temporada de seguiment a través de Lleida En Joc des de la creació del programa a Alpicat Ràdio. Ambdós equips expandeixen les seues maneres de seguiment, ja que els partits del Lleida es podran continuar amb la retransmissió radiofònica habitual, però a més els partits que s’emetin per Lleida TV (ja sigui en emissió pròpia o a través de la Xarxa) també es podran seguir amb la narració de Lleida En Joc, a càrrec d’Arnau Vilà.

Lleida TV també aposta fort per l’AEM, ja que els partits com a local de l’equip s’emetran per la televisió, mentre que els xocs com a visitant mantindran la narració radiofònica habitual, sempre amb la veu de Miquel Pascual. L’altre equip que es podrà veure per Lleida TV serà el Vila-sana, els partits del qual a casa es continuaran emetent en directe per televisió, amb la narració d’Aleix Bergés.Finalment, val a destacar que la principal novetat d’aquesta temporada és el seguiment de l’Atlètic Lleida, que després del seu ascens a Tercera RFEF tots els seus partits seran retransmesos en directe radiofònicament. Tots es podran seguir a través de segre.com.

Aposta pels espais d’anàlisi entre setmana

A banda de les retransmissions dels partits, Lleida En Joc fa una decidida aposta pels espais d’anàlisi durant la setmana per entregar una versió més pausada i més reflexiva de l’actualitat de l’esport lleidatà.

Així, el programa de Lleida TV d’anàlisi de la jornada dels dilluns a les 21.15 que abans es denominava El Marcador adopta la denominació de Lleida En Joc. Aleix Bergés és el presentador de l’espai, que manté el seu clàssic format amb l’entrevista a un protagonista relacionat amb l’actualitat de l’esport lleidatà i una tertúlia posterior.

A part del programa televisiu, la gran novetat per a aquesta temporada és la creació d’un espai radiofònic d’anàlisi, que estarà dirigit per Daniel Tejedor, per subratllar el més destacat de l’esport lleidatà amb un to més distès i des d’un punt de vista jove, també amb la participació de la resta de l’equip de Lleida En Joc.

D’altra banda, el programa també tindrà un espai destacat per a les entrevistes, a més d’una tertúlia d’anàlisi de l’actualitat i s’emetrà en format podcast a través de les diferents plataformes els dimarts al matí. L’estrena d’aquest nou programa serà el 8 d’octubre, mentre que la nova temporada de Lleida En Joc a Lleida TV va arrancar a principis d’aquest mes.