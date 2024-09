Derrota lluitada en l’estrena a ACB (101-91)

Publicat per COLAU OBRADOR Verificat per Creat: Actualitzat:

El partit ha començat avançant-se el Zaragoza, mostrant des del principi el domini sota cistella. Tot i això, el Hiopos ha entrat al partit i ha arribat a tenir avantatge de 7 punts, però els locals han remuntat i han aconseguit l'empat, i fent una cistella de dos abans d'acabar el primer quart (21-19).

El segon quart ha arrancat amb un triple per posar-se amb un punt per sobre, iniciant una carrera anotadora dels dos equips, però amb el Casademont Zaragoza sempre per sobre fins a arribar empatats a 31. Després d'un intercanvi de triples i de lideratge, el Hiopos ha connectat dues defenses bones amb dos atacs que han anotat i ha acabat el segon quart amb victòria momentània d'un punt dels visitants (38-39).

La segona part ha començat amb domini del Hiopos i de Kenny Hasbrouck, que s'ha ficat al partit amb triples consecutius, i l'equip que no ha deixat anar el resultat i ha sabut aguantar les envestides dels locals, amb Edo Muric com a l'altre jugador destacat del tercer quart. Ficant-se amb el màxim de diferència amb 10 punts, al 51 a 61. Al minut 28, l'entrenador del Zaragoza ha rebut dues tècniques per protestar, entrant a la pista cap a l'àrbitre. Després d'aquesta intervenció, el Hiopos no ha abaixat els braços, tot i que els locals han encistellat més i ha acabat el quart amb 4 punts d'avantatge del Lleida (65-69).

L'últim quart ha començat amb dos punts de Walden amb tirs lliures, i ha seguit amb intercanvi de cistelles i faltes, on el Hiopos Lleida s'ha queixat de la rigorositat de les decisions dels àrbitres. Al minut 3 de l'últim quart ja portaven 5 faltes per una falta única del Zaragoza. Després de dos tirs lliures els locals han empatat, amb 71 71 al marcador. Brolpeh ha fet dos triples seguits per posar-se sis punts a mitjan quart. S'ha arribat a l'últim minut amb 86 a 82 favorable als locals. Faltant 17 segons, el Hiopos Lleida s'ha ficat a un punt gràcies a un triple de Bropleh. Han forçat una falta, que Zaragoza ha fallat un tir lliure, i el Hiopos ha pogut empatar i forçar la pròrroga (87-87).

La pròrroga ha començat amb un tir lliure de Zaragoza, i ha continuat apretant, fins a posar-se quatre punts per sobre els locals. Finalment, el partit ha acabat amb domini dels locals i victòria per 101 a 91.

El Hiopos Lleida perd en una pròrroga molt lluitada, amb una gran imatge en la seva estrena a l'ACB. La setmana que ve rebran al Barça al Barris Nord, diumenge a dos quarts de set.