Gerra d'aigua freda

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El FC Barcelona va perdre (4-2) ahir la imbatibilitat a la Lliga al caure contra l’Osasuna en la jornada 8 en un partit que el conjunt blaugrana va afrontar amb moltes rotacions i que se li va torçar producte d’una mala primera meitat en la qual l’equip navarrès se’n va anar guanyant per 2-0. La derrota suposa una frenada per al líder, que perd els primers punts en la competició domèstica després de sumar 21 de 21 possibles i no podrà treure rèdit del derbi d’avui entre Atlètic i Madrid.

A la recerca de la millor arrancada de lliga de la seua història, el conjunt blaugrana es va quedar sense el vuit de vuit per culpa d’un Osasuna que va apretar al primer temps i va golejar amb la classe d’Ante Budimir i Bryan Zaragoza. El Barça va fallar en defensa i en atac, on va rotar Hansi Flick sense Lamine Yamal ni Raphinha, no va fer res. El tècnic alemany va mantenir l’aposta a la represa i, amb Pedri als comandaments, va començar a provar un Sergio Herrera que, després d’aturar-ne una a Robert Lewandowski, va fallar de manera dura en el 2-1 de Pau Víctor. El del planter es va estrenar a Primera, però els de Vicente Moreno van donar-ho tot en el moment més crític. L’entrada de Lamine, Raphinha i Balde va ser tema de conversa al vestidor roget i la consigna sens dubte va ser no ficar-se enrere quan el Barça tragués la seua qualitat. La va tenir Ferran però l’equip de Flick no va trobar sortida fàcil de pilota i l’Osasuna va tenir una efectivitat terrible per al líder de la Lliga.El Barça va descarrilar des d’enrere, en el duel de defenses avançades. L’esquena visitant va estar més descoberta, amb Areso guanyant molt la seua banda, i la pilota va ser rogeta a poc a poc. Incòmode l’equip blaugrana, va arribar el cop de cap de Budimir per a l’1-0, assistit per un Bryan Zaragoza que va firmar el 2-0 deu minuts després. L’atacant andalús va anotar un golàs en el 28, amb una gran jugada tècnica en el mà a mà amb Iñaki Peña. Tanmateix, l’acció va estar precedida per una possible falta de Torró sobre Pau Víctor, ja que en la recuperació de la pilota el jugador navarrès va trepitjar el blaugrana després d’agafar la pilota. No obstant, el VAR no va entrar a valorar la possible falta sobre Pau Víctor i el gol va pujar al marcador entre les protestes blaugrana.Flick va aguantar el seu onze i hi va haver millora visitant, sobretot trobant Lewandowski després de tornar del vestidor. El polonès va forçar una gran parada de Sergio Herrera, que va estar brillant en l’acció, però gairebé immediatament va fallar en el 2-1 que va ficar el Barça en la batalla. El porter va regalar una pilota a Pau Víctor, que va colpejar des de molt lluny intentant sorprendre Herrera. El seu llançament no va agafar gaire velocitat, però va acabar entrant producte d’una relliscada del porter, que no va poder aturar la pilota.L’entrada de Lamine i companyia semblava que atansava el Barça a la remuntada, d’aquí a uns minuts de domini dels de Flick, però l’Osasuna es va encoratjar contra pronòstic i va sentenciar un líder irreconeixible a El Sadar. Sergi Domínguez va fer caure Budimir dins de l’àrea en el 72 i el croat va fer el 3-1 de penal. El Barça, sense Lewandowski per decisió del seu tècnic, va tornar al desordre i la precipitació. Els de Moreno van perdonar algunes ocasions, però van trobar el 4-1 en un gran colpeig de Bretones des de fora de l’àrea després d’arrabassar la pilota a Lamine Yamal, que es va redimir poc després anotant un altre golàs a l’altra porteria (4-2), que no va impedir l’alegria d’un Osasuna que comença a creure en el seu projecte i la patacada d’un Barça que va encaixar la primera derrota a la Lliga.

“Les rotacions eren necessàries, cal cuidar els jugadors”

El tècnic del Barça, Hansi Flick, va reconèixer que “no ha estat el nostre partit” i va justificar en diverses ocasions que les rotacions que va introduir a l’onze “eren necessàries”. “Hi ha molts partits i la meua responsabilitat és cuidar aquests jugadors. Si voleu culpar algú d’aquesta derrota és a mi”, va sentenciar el tècnic alemany, que també va deixar clar que “estic convençut que podríem haver guanyat amb aquests jugadors, perquè s’ha vist a la segona part, en què hem fet bones combinacions i hem estat millor que la primera, en la qual hem fet molts errors”.Flick també va incidir que “dimarts tenim un partit important a la Champions i no hi ha cap altra opció que fer canvis, perquè la nostra situació amb les baixes no és fàcil. Però sincerament crec que això no és una excusa, podríem haver guanyat el partit, però crec que estem en el camí correcte”. A més, també va lloar “el gran joc de transició” que va mostrar ahir l’Osasuna.

LaLiga demana detencions per odi

LaLiga va anunciar ahir que procedirà a denunciar formalment i demanarà la detenció immediata dels “instigadors d’una campanya d’odi que busca promoure actes racistes” contra Vinícius en el derbi d’avui (21.00) al camp de l’Atlètic de Madrid. L’acció arriba després que aficionats matalassers promoguessin anar avui a l’estadi amb màscara per poder insultar el futbolista del Madrid.

Debut com a titular de Pau Víctor a la Lliga

Pau Víctor va partir ahir en un onze titular marcat per les rotacions i va sumar així la seua primera titularitat a la Primera divisió, que va completar amb el gol que significava el 2-1 i donava esperances al Barça.

La Reial suma el primer triomf a casa (3-0)

La Reial Societat va superar amb facilitat el València (3-0) i va sumar el primer triomf com a local a la Lliga. El Getafe va vèncer l’Alabès (2-0) i es va emportar el primer triomf del campionat, mentre que Rayo i Leganés van empatar (1-1).

L’Sporting supera el Saragossa a casa (1-0)

L’Sporting va vèncer (1-0) un Saragossa que no va poder assaltar el liderat que ostenta el Racing. L’Osca va caure davant del Mirandés (1-0), mentre que Eldenc i Elx van superar Cadis (1-2) i Màlaga (0-3), respectivament.