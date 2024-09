L'Alpicat venç el Girona, un rival directe per l'ascens

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Alpicat femení d’hoquei va sumar ahir la segona victòria de la temporada a la Nacional Catalana i ho va fer derrotant per 5-3 el Girona, el que a priori es perfila com el màxim rival de les lleidatanes en la lluita per ascendir a l’OK Lliga. El partit va començar fluid i als set minuts ambdós equips ja havien marcat, si bé l’Alpicat va arribar a situar-se amb un avantatge de 3-1 i amb un penal a favor que Miret no va aconseguir anotar, cosa que hauria estat un cop per al Girona, que va arribar al descans viu (3-2). Les lleidatanes van tenir ocasions per ampliar més l’avantatge, però no van poder sentenciar fins als últims minuts.