Primera derrota del curs

Publicat per Dani Tejedor Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Atlètic Lleida va caure ahir derrotat per 3-1 davant d’un Sabadell B que es va mostrar superior als lleidatans, que van anar a remolc durant tot el partit. El conjunt arlequinat es va avançar molt aviat després d’un servei de banda, va ampliar distàncies amb un gol abans del descans de Moha des del centre del camp i quan semblava que el conjunt de Cappont reaccionava a la segona meitat va rebre l’expulsió per roja directa de Manrique que va acabar amb les seues opcions d’evitar la primera derrota de la temporada.

El matx va començar de la pitjor manera possible per als lleidatans, amb un Sabadell B manant en totes les facetes del joc. En una de les primeres accions, els locals van disposar d’un tir lliure directe als voltants de l’àrea petita que va desbaratar Samsó. Poc després, en un servei de banda lateral Utges va rematar a l’àrea petita, va parar Pau Torres, però el rebuig va caure al defensa Suárez, que no va tenir problemes per marcar (1-0). El xoc seguia pels mateixos camins i Pau Torres va mantenir viu l’equip de Gabri parant dos mà a mà. A partir del minut 25 es van igualar les forces i l’Atlètic Lleida va aconseguir arribar en bona disposició a camp contrari, això sí, sense encertar l’última passada. Prop del descans, Moha va recuperar una pilota per als vallesans al centre del camp, va veure Pau Torres avançat i va marcar el gol de la jornada des del cercle central.Gabri va sacsejar el partit des de la banqueta col·locant una línia de tres defenses, però els visitants van continuar dominant el joc sense tenir la fortuna del gol, fins que al quart d’hora va ser expulsat Manrique en una acció en la qual el col·legiat va considerar que el lleidatà havia agredit Utges. Malgrat la inferioritat, Soule va marcar el 2-1 just després per donar ànims al conjunt lleidatà, però no va tardar el Sabadell B a aprofitar la superioritat numèrica i sentenciar amb el gol d’Utges (3-1).Totes les esperances de sumar es van esfumar de nou. Els de Gabri ho van intentar però ahir no era el dia, i si es va poder afegir algun gol més al marcador hauria estat del Sabadell B. En el tram final del duel va ser expulsat també el porter suplent Sanz per protestar des de la banqueta, una mostra més del descontentament lleidatà amb l’actuació arbitral.

El Mollerussa, a la recerca de la primera victòria de la temporada

El Mollerussa visita avui a les 17.00 hores el Municipal de les Fontetes de Cerdanyola a la recerca de la primera victòria de la temporada, davant d’un Cerdanyola que, igual que els del Pla d’Urgell, ha sumat un sol punt en aquest inici de la competició.Després de la derrota per la mínima contra el Reus (2-3), l’entrenador del Mollerussa, Moha El Yaagoubi, considera que l’equip “haurà de millorar el joc col·lectiu i portar el partit a favor nostre per poder revertir la situació”, va dir. El tècnic també va apuntar que “haurem de donar el 200 per cent per aconseguir el resultat que tots volem i que se’ns ha escapat al final dels primers partits”.Per a aquest duel, Moha no podrà disposar dels lesionats Joel Porté, Jordi Puig i Pau Rodríguez.

Gabri: “No hem estat conscients de la importància del partit”

Gabri García, entrenador de l’Atlètic Lleida, es va mostrar crític amb el matx realitzat pel seu equip. “Felicitar el Sabadell B per la seua victòria. No hem estat ni capaços ni conscients de la importància de jugar cada setmana. Hem sortit desconnectats, sense intensitat i ens han penalitzat amb el 2-0”, va admetre el tècnic, que va valorar el fet d’haver el rumb a la segona part, arribant a la seua àrea, “però l’expulsió ens ha deixat tocats. Hem reaccionat marcant el 2-1, però el seu tercer gol ha estat tan ràpid que no hem pogut fer res més”, va afegir l’entrenador. “Hem de millorar, sortir més concentrats, fa tres partits de quatre que comencem perdent i així és difícil”, va concloure.